lundi 6 décembre 2021

iGFM (Dakar) Dans un communiqué parvenu, à IGFM, le CNG de lutte qui a condamné les incidents survenus lors du combat qui devait opposer Papa Sow à Siteu, dimanche 5 décembre 2021, a fait savoir qu'il a "déjà saisi la commission règlement et discipline chargée d'instruire les faits et de prononcer les sanctions adéquates à la mesure de la gratuité des faits à l'encontre des auteurs."

Le Comité National de Gestion de la lutte a précisé que "toutes les parties prenantes ont été convoquées par ladite commission pour faire la lumière sur les incidents" qui ont causé l'annulation du combat de Siteu-Papa Sow. Touché par un individu qui fait partie du camp de son adversaire, Papa Sow a été gravement blessé au front. Pas lucide, il était obligé de quitter l'arène nationale suite aux décisions des médecins qui lui ont suggéré de ne pas lutter. Car, c'était dangereux pour lui.



Le CNG n'exclut pas de saisir la justice



Le CNG a par ailleurs indiqué qu'il "n'exclut pas de saisir la justice pour poursuivre les acteurs d'actes vandalismes et les dégradations perpétrés sur l'infrastructure sportive." Le Comité dirigé par Ibrahima Sene rappelle ainsi son "attachement à la préservation de l'arène nationale à la non violence et au fair-play", indique le communique du CNG, invitant tous les acteurs à la vigilance et à l'apaisement.

