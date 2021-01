vendredi 29 janvier 2021 • 313 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le sélectionneur national, Aliou Cissé s'est exprimé sur la baisse de régime de Sadio Mané notée avant sa belle prestation, hier contre Tottenham.

«Sadio Mané est un très grand joueur. Il est très difficile de parler d’handicap sur Sadio Mané quand on voit ce qu’il est en train de faire depuis 05 ans. Les gens ne s’en rendent pas compte mais il fait partie des meilleurs de ce monde-là. Aujourd’hui son club Liverpool fonctionne un peu moins même s’ils ne sont pas largués", a-t-il analysé peu avant la victoire des Reds devant Tottenham (3-1) grâce notamment à un but et une passe décisive signés Mané.

"Il ne faut pas s'alarmer"

"Seulement il faut comprendre une chose, c’est que tous les grands clubs qui n’ont pas aujourd’hui une grosse préparation, sont passés par cette période difficile que connaît Liverpool. Le Paris Saint-Germain a traversé ces moments difficiles où les joueurs sont fatigués et les résultats avaient du mal à venir. Le Bayern de Munich l’a vécu, le Real de Madrid aussi", a-t-il expliqué, appelant à "ne pas s’alarmer."

"C'est une situation passagère"

Selon le techncien, "c’est au contraire une situation passagère. J’ai discuté avec Sadio Mané et il le sait bien. Le tout c'est qu'il se concentre sur ce qu’il est en train de faire. C’est une période difficile certes, mais elle doit être évacuée comme les autres clubs l’ont fait. Il y a aussi les effets du Covid 19 car beaucoup de clubs, de joueurs n’ont pas la préparation qui leur fallait. Croyez-moi, ils ne sont pas des machines. Ils sont des êtres humains avant tout.»