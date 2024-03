lundi 4 mars 2024 • 721 lectures • 0 commentaires

People 7 heures Taille

iGFM – (Dakar) Ce week-end, des stars du monde entier ont fait le déplacement en Inde, pour fêter le prémariage inoubliable de Radhika Merchant et Anant Ambani, fils de l'homme le plus riche d'Asie.

Rihanna a été l’artiste choisie pour faire un concert lors de la fête qui s’est tenue le vendredi 1er Mars 2022. Elle a été rémunérée à hauteur de 9 millions de dollars pour prester lors de la soirée qui s’est tenue ce vendredi 1er Mars.

PUBLICITÉ

Pour marquer le coup, elle était vêtue d’une robe neon verte de Dolce & Gabbana. Les festivités sont prévues pour trois jours dans la ville de Jamnagar, dans l'état du Gujarat, à l'ouest de l'Inde. Le 9e homme le plus riche du monde, Mukesh Ambani, a fait venir des stars du monde entier pour une célébration de trois jours qui se déroule ce week-end.

PUBLICITÉ

Rihanna, Bill Gates ou encore Ivanka Trump ont été conviés. On compte aussi l'illusionniste David Blaine ou la star de Bollywood Diljit Dosanjh. Mais aussi des personnalités plus politiques, comme les ex-Premiers ministres suédois Carl Bildt et canadien Stéphane Harper, ainsi que le roi du Bouhtan.