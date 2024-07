mercredi 26 juin 2024 • 2233 lectures • 6 commentaires

iGFM - (Dakar) Un étudiant, conducteur de moto Jakarta, a écopé d’une condamnation ferme. Il a failli provoquer un accident sur le tracé du Bus rapid transit (Brt).

L’étudiant Ahmed Mahamat avait emprunté la voie réservée exclusivement aux Bus rapid transit (Brt). En le faisant, il est entré en collision avec un bus. Le chauffeur dudit véhicule a brusquement freiné pour éviter le pire,renseigne "Le Soleil". Mais, deux passagers à bord du bus ont subi des blessures, quoique légères.



L'incident s'est produit à hauteur du carrefour du rond-point Cité Gorgui, le 19 juin 2024. Alors qu'il roulait sans permis de conduire, sans assurance, Mahamat a été interpellé et placé sous mandat de dépôt le 21 juin. Devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, hier, mardi 25 juin, il a exprimé ses regrets aux juges et sollicité leur clémence.«J'ai quitté Grand-Dakar pour rallier Sacré-Cœur. J'ai redémarré ma moto quand le feu est passé au vert. Je ne savais pas que la voie est réservée aux bus du Brt», a déclaré le prévenu.



La conviction du ministère public est toute autre. Pour lui, le mis en cause a agi sciemment. Il était au courant de la campagne de sensibilisation menée à grande échelle auprès des conducteurs et usagers de la route sur le corridor réservé aux Brt, d'après lui. C'est pourquoi, persuadé de la constitution des faits à l'égard du prévenu, le maître des poursuites a requis l'application de la loi contre le prévenu.



Contrairement à l'argument avancé par le parquet, la défense à plaidée l'ignorance. En plus, dit-elle, le sieur Mahamat ne savait pas que pour conduire un vélo moteur, il faut avoir un permis et une assurance. Ainsi, la robe noire a-t-elle alors plaidé la clémence à l'égard de son client. À l'issue du procès, ce dernier a été condamné à un mois ferme.