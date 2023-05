lundi 22 mai 2023 • 338 lectures • 1 commentaires

iGFM – (Dakar) La première édition du Forum Africain pour les Industries Culturelles et Créatives (Forafricc) se tiendra à Dakar du 24 mai prochain au 26 juin. En prélude à cet évènement qui se tiendra à l’ancien palais de Justice du Cap Manuel, la fondation Youssou Ndour et les différents organisateurs ont organisé un point de presse ce lundi, pour livrer les infos essentielles.

C’est mercredi prochain que démarrera la première édition du Forum africain pour les industries Créatives. Il aura pour thème : «Les ICC, vecteurs d’emplois pour la jeunesse en Afrique et au-delà».

Face à la presse ce lundi, la Fondation Youssou Ndour pour les Industries Culturelles et Créatives (Fynicc) et les organisateurs ont informé que la rencontre rassemblera des experts, des entrepreneurs, des investisseurs et décideurs qui viendront du monde entier.



Douze sessions de haut niveau sont prévues, 35 invités et représentants du gouvernement sénégalais et belge, ainsi que des membres d'organisations internationales, sont attendus. À l’heure actuelle, 60 candidatures ont été inscrites pour la Pépites-Académie et 1000 participants sont attendus.

Pour la «Pépites-Académie», les finalistes seront invités à « pitcher » leur projet au Forafricc. Les gagnants seront annoncés lors de la cérémonie de clôture le vendredi 26 mai. Vingt stands seront mis à disposition pour mettre en avant la créativité sénégalaise et l’implication des partenaires dans le soutien au développement des ICC au Sénégal.