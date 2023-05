Industries culturelles et créatives : Macky prend une importante décision

Le fond de développement des cultures urbaines va évoluer pour devenir les fond de développement de cultures urbaines et des industries culturelles et créatives. Son budget initial de 600 millions va également connaitre une hausse de 400 milliards. La révélation est du Ministre de l'Artisanat et de la Transformation du Secteur informel, Pape Amadou Ndiaye. Il se prononçait à l’occasion du Forum Africain pour les industries culturelles et créatives initié par Youssou Ndour et la fondation qui porte son nom.

