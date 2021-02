mercredi 17 février 2021 • 124 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) En visite au Sénégal, ce mercredi, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a indiqué que "l'Afrique a besoin d'unir ses forces plutôt que de se disperser et se diviser."

"L'élection de la CAF est prévue le 12 mars. Ce n'est pas seulement au niveau de la présidence, mais les membres africains de la FIFA, du comité exécutif au niveau de la CAF. Je pense que l'Afrique a besoin d'unir ses forces plutôt que de se disperser et se diviser", a-t-il déclaré, à sa sortie d'audience avec le président sénégalais Macky Sall. "L'Afrique a besoin d'unir ses forces et de travailler à la main pour projeter le football africain au sommet du football mondial", a insisté Gianni à un mois de l'élection à la présidence de la CAF prévue à Rabat (Maroc).

Quatre candidats vont tenter de succéder à Ahmad Ahmad. Il s'agit des présidents des Fédérations du Sénégal et de la Mauritanie, Me Augustin Senghor et Ahmed Yahya, de l’ancien président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Jacques Anouma et du président des Mamelodi Sundowns, le Sud-africain, Patrice Motsepe.

La FIFA aux côtés du foot africain

Venu de la Mauritanie où se déroule actuellement la CAN U20, le patron du football mondial, a par ailleurs rassuré le football africain. "On a discuté avec le président (Macky Sall). Il y a le talent, la passion et les investissements qui commencent à arriver. Il faut coordonner tout ça. Il faut que le football africain travaille en unité et la FIFA va être aux côtés" du football africain.

Pour rappel, à son arrivée à Dakar, Gianni Infantino avait été accueilli par les dirigeants sénégalais de cette discipline sportive dont le candidat à la présidence de la CAF, Augustin Senghor. Infantino était accompagné de la Sénégalaise, Fatma Samoura Secrétaire générale de la FIFA. Il doit quitter la capitale sénégalaise cette nuit.