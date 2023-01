mardi 3 janvier 2023 • 775 lectures • 1 commentaires

Sport 1 jour Taille

En déplacement dans un Brésil en plein deuil national le président de la FIFA. Gianni Infantino était présent hier lundi pour les funérailles de la légende brésilienne. Relayé par The Guardian, le dirigeant italo-suisse a évidemment fait honneur au Roi, qu'il considère comme «immortel» ·

«La FIFA va rendre hommage au Roi. Nous avons demandé à toutes les fédérations du monde de réaliser une minute de silence avant les matchs. Un hommage classique en somme, mais suivi d'une proposition qui l'est beaucoup moins. «Nous allons demander à toutes les Fédérations du monde entier à 211 pays, de donner le nom de Pelé à un stade dans chaque pays du monde. Parce que je pense que les jeunes du monde entier, les générations futures, doivent savoir et se souvenir de qui était Pelé et de la joie que Pelé a apportée au monde. C'est pourquoi je pense que le plus important est d'avoir un stade où l'on joue, où l'on marque des buts, et que les enfants dans 20, 30, 50, 100 ans, lorsqu'ils marqueront des buts dans un stade Pelé, dans n'importe quel pays du monde, se demanderont: «Qui était ce Pelé ?». C'était une grande figure du football qui nous a émus. Faisons en sorte qu'il soit présent dans le monde entier »