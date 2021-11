Infirmerie des Lions : les inquiétudes d'Aliou Cissé

lundi 29 novembre 2021

iGFM (Dakar) Suite au forfait de Krépin Diatta (genou) pour la CAN et aux blessures de Bouna Sarr (adducteurs) et d'Ismaïla Sarr (genou), le staff technique des Lions s'inquiète déjà à un mois et demi de la compétition.

"C'est une perte pour la sélection nationale surtout que le forfait de l'attaquant de l'As Monaco "peut chambouler" les choses. "Ça fait sept mois que l’équipe joue ensemble. Et les automatismes sont en train de se créer’’, a déclaré le sélectionneur national, Aliou Cissé, samedi, au stade Ngaldnou Diouf de Rufisque, à l'issue de la rencontre qui opposait Teungueth FC aux Diambars de Saly.



Krépin, "un profil un peu spécial’’



Affichant ses inquiétudes suite à la grave blessure de l'international sénégalais, le technicien a précisé que Krépin Diatta est ''un peu spécial'' même d'autres options peuvent se présenter au staff technique. "Mais on a d'autres profils, à nous de nous adapter'', a indiqué Cissé, qui a pris notes pendant cette rencontre de Ligue 1. Sans doute pour voir l'évolution de l'arrière droit de TFC, Mouratou Baldé depuis sa dernière convocation contre la Namibie. Il semble que Cissé prend les devants sur le côté droit de la défense, à un mois et demi de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun (9 janvier au 6 février 2022).

Publié par Mamadou Salif editor