Infos du jour : 5 membres d’une famille sénégalaise tués dans un incendie criminel, Queen Biz arrête la musique……

iGFM – (Dakar) La mort tragique d’une famille sénégalaise dans un incendie « criminel » à Denver, les nouvelles décisions prises par le chef de l’État dans le cadre de la lutte contre la pandémie, une ministre Gambienne testée positive à la Covid-19, les dernières nouvelles du drame survenu à Beyrouth, entre autres sujets d’actualité sont au menu de votre bulletin d’info de ce jeudi 6 Août 2020. On parlera également de la surprenante décision de la chanteuse Queen Biz qui a annoncé son retrait de la scène musicale.

La police de Denver a ouvert une enquête pour homicide après que les pompiers ont découvert les corps de deux enfants et de trois adultes d’une famille sénégalaise dans une maison de Green Valley Ranch qui a brûlé pendant la nuit du mardi, ont annoncé les autorités aujourd’hui.

On en sait un peu plus sur l’incendie qui a coûté la vie à 5 membres d’une même famille sénégalaise à Denver, aux États-Unis. Le feu, selon l’enquête de la police a été intentionnellement déclenché, c’est un incendie criminel. Les policiers de Denver disent même détenir des preuves.

Par ailleurs, la communauté sénégalaise établie aux Etats-Unis attristée, se pose des questions sur les motivations du criminel.

Pour rappel, un ingénieur sénégalais, son épouse, sa fille et deux autres membres de sa famille, tous originaires du Sénégal, ont péri, dans la nuit du mardi, dans un violent incendie à Green Valley Ranch, une localité de l’État de Denver (Usa).

Selon la Rfm, la famille éprouvée serait originaire de Guédiawaye, précisément du quartier Cheikh Wade.

NON-RESPECT DES MESURES BARRIÈRES : Aly Ngouille Ndiaye va sévir

Le ministre de l’Intérieur avait, dans un communiqué daté du 10 juillet 2020, invité les Sénégalais à un meilleur respect des mesures barrières, suite à la décision du Chef de l’Etat de lever l’état d’urgence et le couvre-feu y afférent, afin de permettre une reprise progressive et maîtrisée des activités économiques. Force est de constater que certains Sénégalais ne respectent plus les mesures de prévention pour barrer la route à la Covid-19 et diminuer le nombre de contaminations et des décès enregistrés ces derniers jours.

De sources bien informées, le ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye a décidé d’appliquer avec ses hommes, à partir de ce vendredi, une nouvelle série de décisions, visant à faire respecter les mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires. Selon notre source, ces mesures concerneront les espaces et lieux de rassemblements : lieux de culte, plages, restaurants, salles de sport, marchés ainsi que les événements tels que les funérailles, baptêmes, mariages, de même que les transports en commun.

Rappel à Dieu du conférencier Serigne Ndiaga Diop

Le Sénégal est encore endeuillé avec la disparition de Serigne Ndiaga Diop, le célèbre conférencier qui maîtrisait parfaitement la vie et l’oeuvre de Cheikh Ibra Fall, le compagnon de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul.

Il avait l’habitude de venir honorer de sa présence les plateaux de « Quartier général » de la Tfm durant le mois de ramadan et explosait littéralement l’audience.

COVID-19/GAMBIE :La ministre de la Femme testée positive

Le coronavirus continue de frapper au sommet du pouvoir gambien. Ce mercredi, la ministre de la Femme, de l’Enfance et de l’Action sociale, Fatou Kinteh, a été testée positive. Avant elle, c’est la vice-présidente qui a été contaminée tout comme trois autres ministres (Finance, Pétrole et Agriculture).

Queen Biz fait ses adieux : “J’arrête la musique…”

La nouvelle vient de tomber : Queen Biz annonce via sa page Facebook qu’elle quitte la scène musicale sénégalaise. Sur Instagram, elle a enlevé toutes ses photos.

Musique

À la musique j’ai tout donné, mon courage, ma force, mon envie de percer et m’imposer sans l’aide de personne. Mais aujourd’hui j’ai pris une décision importante, car je viens vous annoncer que j’arrête la Musique. Oui j’arrête parce que depuis que je suis dans ce milieu, je n’ai récolté que méchanceté, jalousie et mépris.

Dernière vidéo

J’ai toujours essayé de résister face à de telles situations, mais aujourd’hui, je pense avoir mûrement réfléchi à ce que je mérite réellement.

Pour mes fans, je suis très désolée par cette décision, car je sais que vous ne l’attendiez pas de sitôt. Je vous dis merci pour tout le soutien que vous m’avez attribué depuis le début de ma carrière. Pour ma dernière vidéo Waroula que j’ai retirée de mon plein gré sur YouTube, je la reposterai uniquement pour vous faire plaisir, de même que les chansons que j’ai déjà enregistrées pour le compte de mon prochain album.

Nouvelle vie

Je ne saurai vous dire merci assez. Quant à moi, je m’orienterai vers d’autres horizons pour servir le maximum. Pour la Musique j’en avais fait ma vie, et pour ma vie, je veux en faire un sacerdoce. Merci infiniment

Covid-19, rassemblements, port du masque, insécurité… Les nouvelles instructions du Président

La covid-19 continue son ravage silencieux au Sénégal. Ravage qui ne semble pas inquiéter nombre de nos concitoyens qui ont décidé de faire fi des mesures barrières. Le chef de l’Etat, qui avait demandé aux sénégalais d’apprendre à vivre avec le virus, a donné de nouvelles instructions à ses ministres.

Il a aussi «demandé au ministre de l’Intérieur et le ministre des Forces armées de déployer sur le terrain un dispositif spécial de régulation et de contrôle de l’accès des plages et des rassemblements publics sur l’étendue du territoire de la région de Dakar.»

Il a réitéré son appel à la jeunesse, lui demandant de soutenir, au quotidien, le plaidoyer communautaire pour l’observance généralisée des mesures barrières et le port obligatoire et systématique du masque dans les transports et les lieux recevant du public, «sous peine d’amende en cas d’infraction.»

Le chef de l’Etat a aussi condamné la recrudescence des actes de délinquance et de vandalisme dont les auteurs doivent être sanctionné et de façon exemplaire conformément à la loi. Là aussi, il a demandé au ministre de l’Intérieur et au ministre des forces armées de renforcer la sécurisation des bâtiments et édifices publics.

«Il a invité le ministre de l’Intérieur de mettre en place une stratégie préventive de lutte contre la délinquance et l’occupation anarchique de la voie publique. Il a aussi demandé au gouvernement de prendre les mesures idoines relatives à la mise en œuvre consensuelle du programme nationale», renseigne le communiqué du conseil des ministres.

Plus de 100 morts à Beyrouth, Emmanuel Macron attendu sur place jeudi

Au lendemain des deux énormes explosions, qui ont fait plus de 100 morts, selon la Croix-Rouge libanaise, et des milliers de blessés, les secouristes tentent de retrouver des victimes parmi les débris du port de Beyrouth. Le président français Emmanuel Macron se rendra sur place jeudi.

Le Conseil supérieur libanais de défense a recommandé que Beyrouth soit déclarée ville sinistrée, après une double explosion massive dans son port, mardi 4 août, que l’état d’urgence soit déclaré pour deux semaines dans la capitale et que l’armée soit chargée d’y assurer la sécurité.

Une explosion d’une puissance considérable a dévasté le port de Beyrouth et une partie de la ville, tuant plus de 100 personnes selon la Croix-Rouge libanaise et blessant plus de 4 000 autres. Les autorités ont fait savoir qu’elles s’attendaient à ce que le bilan s’alourdisse encore, alors que les équipes de secours continuaient de fouiller les décombres.

Le Premier ministre Hassan Diab a décrété, mercredi, jour de deuil national et a promis que les responsables devraient « rendre des comptes ». Le gouvernement pointe du doigt une cargaison de nitrate d’ammonium stockée « sans mesures de précaution » sur le port.

La France va envoyer un détachement de la sécurité civile et « plusieurs tonnes de matériel sanitaire », a annoncé le président Emmanuel Macron sur Twitter. L’Élysée a également annoncé que le chef de l’État se rendrait jeudi au Liban pour « rencontrer l’ensemble des acteurs politiques ».

Mame Fama GUEYE