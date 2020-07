Info du jour : Après la marche des griots, les danseurs réclament 1 milliard à Macky Sall, Docteur Fall vendait de la drogue…

iGFM-(Dakar) Un prothésiste dentaire a été arrêté pour trafic de drogue. Selon Libération, A. Fall revendait de la cocaïne dans son cabinet, sis à la Gueule Tapée; à ses « patients ». Son vaste réseau de trafic de drogue dure a été démantelé par la Police à partir d’un renseignement.

La perquisition a permis de découvrir 13 boulettes de cocaïne et 11 képas d’héroïne.

Domicilié à la Médina, A. Fall n’avait aucun diplôme lui permettant d’exercer la médecine.

Le poste des Douanes de Mpack (subdivision de Ziguinchor) a réalisé le dimanche 05 juillet 2020 à 10 heures, une saisie portant sur 25900 paquets de 100 comprimés de storpack (famille du paracétamol). L’opération a eu lieu à quelques encablures de la frontière avec la Guinée Bissau. Les faux médicaments étaient dissimulés dans des cachettes aménagées d’un véhicule frigorifique qui revenait au Sénégal après une livraison de poisson à Bissau. La valeur totale de ces médicaments est estimée à 72 875 000 de francs CFA.

Le Ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, s’est autoconfiné pour 15 jours. Dans un post sur sa page facebook, il informe qu’il a été en contact, ce week-end, avec une personne dont les résultats des tests à la Covid-19 sont positifs.

C’est ainsi que, informe-t-il, en accord avec le chef de l’Etat, Macky Sall, il a décidé de s’autoconfiner à compter de ce lundi 6 juillet 2020, pour une durée de 15 jours.

C’est ainsi qu’il est devenu, après Aly Ngouille Ndiaye (Intérieur et Sécurité publique) et Me Malick Sall (Justice), le troisième ministre à s’autoconfiner du fait de la Covid-19.

Le président Macky Sall, lui aussi, est en isolement, puisqu’il a été en contact avec une personne testée positive au Coronavirus.

Une personne est morte et quatre autres ont été blessées après avoir été frappées par la foudre,ce lundi, à Kaolack.

Un éclair a foudroyé une charrette dans laquelle se trouvaient cinq personnes, lors d’ une pluie, sur la route nationale numéro 4 entre Ndoffane et Keur Bakka.

La personne qui a perdu la vie avec son cheval dans cette tragédie, est un homme de 22 ans. Les autres blessés ont été évacués à l’hôpital Elhadj Ibrahima Niasse de Kaolack.

Le policier Baye Fall, en service au Commissariat de Yeumbeul, qui avait des démêlés avec son chef, a bouclé une sanction de 15 jours d’arrêt de rigueur au Camp Abdou Diassé. D’après des sources de L’As, il va devoir rejoindre son poste ce lundi. Mais sur le motif de cette sanction, la vérité est ailleurs…

Au début de l’affaire, certains avaient parlé de vol de bijoux d’un couple. Mais visiblement, il n’en est rien d’autant plus qu’aucune plainte n’a été jusque-là déposée contre Baye Fall.

D’après certains de ses proches, c’est son supérieur qui a voulu lui régler son compte. Baye Fall jouit en effet d’une bonne réputation au sein de la police nationale pour son état de service exemplaire.

Les danseurs font la fine bouche sur les 50 millions à eux attribués par l’Etat du Sénégal. Selon eux, cette somme est loin de suffire pour les sortir du gouffre.

Un mouvement pour réclamer des droits. Les danseurs sont montés au créneau et ont créé leur association de défense de leurs droits. “Nous avons mis en place ce mouvement pour réclamer nos droits en tant qu’artistes impactés de la Covid 19. Au Sénégal, les bonnes volontés font souvent des téléthon pour aider les artistes et cela doit cesser…”, déplore Pape Ndiaye.

« 50 millions, c’est peu ». Et de continuer : « Pour les 50 millions, je demande aux danseurs de le mettre dans un compte afin d’aider ceux qui en ont besoin parmi nous. Mais, nous ne pouvons pas nous partager cette somme à moins que le Président l’augmente jusqu’à 1 milliard… »

Mame Fama GUEYE