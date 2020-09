jeudi 3 septembre 2020, par Mamadou Salif

iGFM – (Dakar) Dans ce numéro d’information du jour nous revenons sur l’affaire Awa Diouf, c’est Libération qui rapporte ce drame qui a eu lieu à Bambey, précisément dans le village Mbafaye, dans la commune de Refane.

A. D. est accusée d’avoir tué sa fille, M. N., âgée de 19 ans. Elle a été arrêtée hier à Saly après trois jours de cavale. Mobile du crime ? A. D. a exécuté sa fille à cause d’une grossesse. La victime était enceinte de 6 mois.

Après une houleuse dispute, elle entraîne M. N. dans les toilettes avant de l’étrangler à mort. Sa fille sera morte par asphyxie.







La réaction de Barthélémy Dias sue le limogeage de Me Moussa Diop « C’est un idiot heureux de moins dans le dispositif ». Je félicite le Président Macky Sall ». C’est la réaction de Barthélémy Dias après l’annonce du limogeage du directeur général de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop. «C’est un idiot de moins dans le dispositif, il n’était pas à sa place. Il n’avait ni l’étoffe, ni le niveau. Je trouve même que son limogeage est intervenu tardivement », a asséné Barthélémy Dias dans un entretien vidéo avec seneweb. Il demande aussi à Macky Sall de faire arrêter la vente du foncier par Dakar Dem Dikk.

Dégâts des travaux du ter, des habitants de Pikine-Est et de Guinaw Rails Nord haussent le ton

Des habitants de Pikine-Est et de Guinaw Rails Nord ont battu le macadam, hier. Ces derniers n'en peuvent plus des travaux du Ter et de leurs conséquences.

3 blessés par intoxication due à la fumée, un autre à la brûlure. C’est le bilan de l’explosion d’une unité de fabrication de parfum, installée à Guendal 2, dans la commune de Rufisque Nord. Les riverains réclament la délocalisation de cette fabrique pour plus de sécurité.

Les pluies diluviennes ont rendu certains quartiers de Cambérène méconnaissables. Beaucoup de dégâts ont été notés, en plus d’une perte en vie humaine. Un jeune footballeur emporté par l’affaissement d’une clôture de maison, suite à une montée rapide des eaux.

Marieme Sy connue sous le pseudo de Nar Diop, interprète le rôle d’une délinquante dans Madior et Dior. Dans cette interview avec nos confrères de Vipeoples, l’actrice est revenue sur son parcours dans le mannequinat, et ses débuts dans le cinéma.

On termine par l’affaire Mouminatou Kébé dite Moumy Kébé n’a pas encore vu le bout du tunnel. En effet, suite à son différend avec l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla, le juge a ordonné la saisie de tous ses comptes logés dans différentes banques.

Mame Fama GUEYE