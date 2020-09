lundi 21 septembre 2020 • 185 lectures • 0 commentaires

iGFM–(Dakar) Dans ce numéro d’information du jour nous intéressons sur le scandale dans un internat à Mbao. M.N, directeur d’un internat situé à Mbao, une localité de la banlieue dakaroise, a été déféré au parquet, vendredi dernier, pour détournement de mineure.

Le mis en cause a été interpellé suite au signalement de la mère depuis Paris, de sa présumée victime, une fille de 15 ans.

Selon Libération qui donne l’information, la plaignante, après avoir vu des photos et vidéos pornographiques dans le téléphone portable de sa fille, s’est rapprochée de la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris pour signaler l’affaire.

Selon la maman, les faits se sont déroulés au cours de la scolarité de sa fille dans un internat à Mbao, au Sénégal, en 2019. Elle a expliqué avoir laissé sa fille au niveau de l’établissement en attendant de régler ses papiers. Sa fille l’a finalement rejoint. Et, c’est en fouillant son téléphone portable qu’elle est tombée sur des photos et vidéos pornographiques que le directeur de l’établissement en poste à l’époque envoyait à sa fille via le réseau social WhatsApp.

Interrogée à Paris, la fille a voué qu’elle entretenait une relation avec le directeur de l’internat et que ce dernier la conduisait souvent dans sa chambre et lui demander de le masser. « Il mettait aussi son sexe dans ma bouche et me montrait des photos d’hommes nus. Il a tenté de me pénétrer un jour sans y arriver », a-t-elle raconté.

Arrêté et entendu sous le régime de la garde à vue, M.N a juré qu’il entretenait une relation sérieuse avec la mineure et qu’il prévoyait même de la demander en mariage, une fois que ses parents seraient revenus à Dakar.

Agés de 10 ans, Souleymane Baldé et Thierno Bassirou Diallo meurent par noyade dans une ancienne carrière du village de Saré Moussa Ndour ce Samedi 19 Septembre, a appris tambaactu1

D’après nos sources, Suite aux fortes pluies enregistrées cette semaine, les deux gamins étaient partis se baigner dans cette ancienne carrière remplie d’eau. Une baignade qui tourne au drame car les deux amis qui fréquentent la classe de CE1 de l’école de leur village ne seront plus revenus vivant.

M. Wade a été retrouvé mort assassiné vendredi matin dans l’appartement de son compagnon belge.

Selon Vox Populi qui reprend le site d’information dhnet.be, l’homosexuel sénégalais, M. Wade, huissier à la province de Liège en Belgique vivait avec son compagnon l’avocat et conseiller communal liégeois Pascal Rodeyns.

La fraude qui a eu lieu au Centre de Tafsir Niao Faye de Rufisque a failli passer comme lettre à la poste. Mais c’était sans compter sur un candidat qui a été ajourné.

Selon la Division communication, la brigade de gendarmerie de Thiaroye a saisi 20 kilos de drogue lors d'une opération. Pendant ce temps, celle de Sédhiou mettait la main sur 40 kilogrammes de chanvre indien. Deux motos ont été immobilisées au cours de cette dernière opération.

Du nouveau dans l’affaire de faux billets dans laquelle est impliqué l’ancien député de l’Apr, Seydina Fall Boughazelli. En effet, d’après le journal Les Echos, deux personnes mêlées dans cette affaire sont activement troussées par la section de recherches.

Du nouveau dans l’affaire Hiba Thiam. Les présumés ont été renvoyés en correctionnel.

En correctionnel…

Une information de Libération qui est revenu sur cette affaire de la fille morte par overdose lors d’une soirée privée aux Almadies en pleine pandémie de Covid-19. En effet, les personnes inculpées dans ce dossier ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel par le juge du 8e cabinet.

Mame Fama GUEYE