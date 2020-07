Infos du jour : Un charretier écrasé par un train, il gage sa voiture contre un mouton d’1 million Fcfa…

iGFM – (Dakar) Décès de Babacar Touré, Président Directeur Général et Fondateur du Groupe Sud Communication. Touchés au cœur ! Un géant s’est effondré. Le monde des médias perd un grand monsieur. La presse perd un de ses mousquetaires. Un monde s’effondre. Un pan de la presse indépendante s’affaisse. Le Touré joué. Babacar Touré, le dernier des mohicans emporté par la COVID -19, tels sont les titres qui barrent la Une des journaux pour rendre hommage au grand journaliste régulateur social.

Accident à Yoff : Le propriétaire du camion arrêté

Du nouveau dans l’accident à Yoff qui a coûté la vie à deux enfants âgés de 3 et 8 ans et un vieux marchand ambulant. Après le jeune conducteur du camion fou, Abdou Diop, 29 ans, son employeur, Pape Diop, propriétaire du gros porteur, est arrêté par les gendarmes de la brigade de la Foire, en charge de l’enquête.

Le Pr Moussa Seydi a échappé au pire. Il a été agressé, hier, vers 17 h, par un conducteur de scooter, au cimetière de Yoff. Ce dernier, selon L’Observateur qui donne la nouvelle, l’a traité de lâche et de criminel, alors qu’il assistait à l’inhumation d’un ami.

Après l’enterrement de ce dernier, le Pr Seydi s’engouffre dans sa voiture garée dans le parking du cimetière. Un individu, à bord d’un scooter, lui fait signe de la main. Le Pr Seydi baisse sa vitre pour lui parler.

Quelques jours après qu’un malade mental a été déchiqueté à Thiès, un autre train des Ics en partance à Mbao, a fauché un charretier d’une cinquantaine d’années, à Thiaroye-sur-Mer. Les faits se sont déroulés, vers les coups de 2h du matin, plus précisément sur la route de la cotonnière, note un des témoins contacté par Seneweb. quelques minutes plus tard, par des éléments de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, alertés par le voisinage. D’après notre interlocuteur, la victime avait l’habitude de passer la nuit dans les parages où il garde son cheval.

Avec la Tabaski qui approche, certaines personnes sont prêtes à toutes les folies pour se procurer un mouton ou satisfaire les lubies de leur dulcinée. C’est le cas de ce père de famille, qui a donné sa voiture en garantie pour un mouton qui coûte un (1) million de Fcfa, dont parle L’Observateur dans sa livraison de ce jeudi.

Le procès renvoyé au 30 juillet (mise à jour)

Le procès des bourreaux de F. N, cette femme présentée à tort comme étant une voleuse puis filmée et humiliée, a été renvoyé au 30 juillet à la demande des avocats de la partie civile. Placés sous mandat de dépôt depuis mercredi, Ibrahima Diaw, Babacar Ndiaye et Moussa Diallo risquent gros.

Mame Fama GUEYE