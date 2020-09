vendredi 4 septembre 2020, par Mamadou Salif

iGFM – (Dakar) Dans ce numéro d’information du jour de ce vendredi 4 septembre nous révélons l’affaire d’Awa Diouf qui a tué sa fille enceinte de 6 moi qui a fait grand bruit sur internet. Interpellée par la police, la présumée meurtrière est passée aux aveux.

«J’ai attendu que ma fille aille chercher de l’eau pour se doucher pour passer à l’acte. Je l’ai étranglée dans les toilettes quand elle s’est penchée pour vérifier la température de l’eau», confie-t-elle.

Pour violation de ses droits, l’État du Sénégal a été condamné à payer 20 millions Fcfa en guise d’indemnisation à Assane Diouf. Cependant depuis lors, l’activiste n’a toujours pas reçu »son argent ».







Le couperet est tombé pour le célèbre Gentle Mara. Reconnu coupable d’escroquerie, Diab Seck, de son vrai nom, a été condamné à 3 mois de prison et à une amende de 4 millions fcfa. Estimant que le délit d’escroquerie ne souffre d’aucune contestation, le parquet avait requis 1 an de prison ferme. Malgré les plaidoiries de la défense, essayant de tirer d’affaire leur client, le juge a infligé à ce dernier une peine ferme de trois mois, en plus d’une amende de 4 millions FCFA.

Le désir de se marier, pour le couple M. Ciss (30 ans) et A. Diallo (36 ans), les a mené à la prison. En effet, pour financer leur mariage, les deux tourtereaux se transformaient en dealer de drogue.

D’après l’EnQuête qui donne l’information dans sa parution de ce vendredi, ils ont été arrêtés à la suite d’un contrôle de la police.

Le couple, en provenance de Dakar pour rallier la Guinée-Bissau, était en possession de haschich et de 7 plaques de 100 grammes.

Les corps sans vie de trois fillettes de 1, 2 et 3 ans, et deux garçons de 6 et 8 ans ont été retrouvés jeudi dans leur appartement de Solingen, en Allemagne.

Selon les premiers éléments de l’enquête, c’est leur mère, âgée de 27 ans, qui les a assassinés. La jeune femme s’est ensuite rendue à la gare de Solingen avec un sixième enfant, âgé de 11 ans, qu’elle aurait finalement envoyé chez sa grand-mère.

Mame Fama GUEYE