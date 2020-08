Infos du jour : Accusé d’abus de confiance par son ex-amante le chanteur Mouhamed Niang déféré…

iGFM – (Dakar) C’est une affaire macabre qui a eu lieu dans une localité du département de Dagana. En effet, Sakhane Fall, un homme âgé de 22 ans, a été retrouvé mort dans une clairière.

En effet, renseigne la Rfm, l’homme aurait été poignardé à mort par un de ses amis, habitant à Médina Maka. Ils s’étaient donné rendez-vous dans une clairière, loin des yeux, peu avant le drame.

Pour l’instant, les circonstances et motifs du meurtre ne sont pas encore connus. Le suspect a été retrouvé grâce à la coopération des populations.

Le corps de la victime a été déposé à l’hôpital régional de Saint Louis pour autopsie. Sa famille est sous le choc.

Mort de Djiby et de sa famille : Le premier point et les premières pistes des enquêteurs!

Dans l’affaire de l’incendie criminel qui a coûté la vie à Djiby Diol et sa famille, l’enquête commence à produire ses premières pistes. La police américaine a fait un premier point ce vendredi.

Le Patron de la police de Denver a déclaré que «le feu semble avoir été délibérément allumé par des inconnus qui ont fui la région.» Cependant, il reste discret sur la description du véhicule. «Parce que nous ne voulons pas que les individus se débarrassent des preuves, détruisent la voiture ou cachent la voiture», a indiqué le chef de la division du département de police de Denver, Joe Montoya, lors d’une conférence de presse hier vendredi.

Il précise que dès le début, ils ont pu déceler que l’incendie avait été intentionnellement allumé. Hier vendredi, une récompense de 14 000 dollars, soit environ 8 millions de francs Cfa, a été proposée pour ceux qui donneront des informations sur les auteurs de l’incendie. Le Bureau de l’alcool, du tabac et des armes à feu s’est, lui aussi, lancé dans l’enquête et collabore avec la police de Denver.

La chaine FOX31 s’est entretenue avec le père de Djiby Diol avant la conférence de presse de vendredi. «J’ai perdu mon fils. Un bon fils que j’aime. Un fils qui ne me donne jamais du fil à retordre », a déclaré Abdoulaye Djibril. Il a dit qu’il ne pouvait imaginer qu’une personne aurait voulu faire du mal à son fils et sa famille.

ATTAQUE ARMÉE AU NIGER : 6 ressortissants français et 2 nigériens tués

Un groupe d’humanitaires de l’ONG Acted a été tué vendredi, en fin de matinée, au Niger, par des personnes armées circulant à moto dans la région de la réserve des girafes de Kouré, à une soixantaine de kilomètres de la capitale, Niamey. Leur véhicule, un Land Cruiser, a d’abord subi des tirs d’armes automatiques, avant d’être incendié. Selon le gouverneur de Tillabéri, Tidjani Ibrahim Katiella, cité par l’AFP, les victimes seraient au nombre de huit, dont six ressortissants français et deux Nigériens. Selon nos informations, ces deux derniers seraient un guide et un chauffeur. Selon une source, une autre personne de nationalité nigérienne se serait échappée du lieu de la fusillade avant d’être rattrapée et tuée à son tour.

LE PROFESSEUR MOUSSA SEYDI : »J’ai toujours alerté par rapport à la gravité des cas communautaires… »

Invité de l’émission Objection de Sud Fm ce dimanche, le professeur Moussa Seydi n’est «ni surpris par le nombre de cas, ni par le nombre de décès ». Il explique : « Au début toutes les mesures ont été édictées sur la base d’une épidémie qui allait partir au bout de deux à trois mois. Mais dès qu’il y a eu des cas communautaires, je n’étais plus surpris et j’ai toujours alerté par rapport à la gravité de ces cas. On a des mathématiciens qui peuvent faire des calculs pour prédire comment l’épidémie va évoluer. Mais, dans cette évolution, il y a un facteur incontrôlable : c’est le comportement des populations ».

COVID-19/APRÈS UNE ACCALMIE: Louga enregistre 2 cas dont 1 décédé

Après une accalmie, Louga a enregistré deux nouveaux cas positifs au coronavirus. L’un des cas, un homme âgé de 80 ans, a été testé positif après son décès selon le médecin-chef de la région, Cheikh Sadibou Senghor.

ESPACE SCHENGEN : L’UE retire le Maroc de sa liste

L’Union européenne a décidé ce vendredi de retirer le Maroc de la liste des pays exemptés de restrictions de voyage à cause d’une recrudescence des cas de contagions par le Covid-19, a annoncé le Conseil de l’Ue dans un communiqué.

Le Maroc avait été placé sous surveillance lors du dernier réexamen fin juillet et l’Algérie avait été retirée de la liste de ces pays, en raison d’une hausse des contaminations dans ce pays.

Hôpital Principal : Pourquoi le Directeur, Mame Thierno Dieng, a suspendu les levées de corps

Désormais, les levées de corps sont suspendues à l’hôpital Principal de Dakar, jusqu’à nouvel ordre. La décision est prise par le directeur de l’établissement, Mame Thierno Dieng, qui a annoncé lui-même la nouvelle à la Rts.

Il a pris cette décision, dit-il, pour participer à la lutte contre le coronavirus, en limitant la propagation du virus.

Lors du conseil présidentiel sur la gestion de l’épidémie de la Covid-19 cette semaine, le Directeur de l’hôpital principal de Dakar, Mame Thierno Dieng, a expliqué que la plupart des personnes testées positives ont été testées positives dans des cérémonies funéraires. «Comme la plupart des malades sont décédés à l’hôpital Principal, nous avons pu faire la traçabilité. Ils sont infectés dans des cérémonies funéraires principalement les levées du corps, les enterrements… la plupart sont infectés dans ça », avait-il soutenu.

Dip Doundou Guiss : «Je ne prendrai jamais l’argent du Palais»

Le rappeur Dip Doundou Guiss reparle, dans un entretien accordé à Rewmi Quotidien, sur son audience au Palais avec le chef de l’État.

Et, c’est pour démentir les propos selon lesquels il aurait reçu de l’argent de Macky Sall et faire des précisions sur son appui alimentaire aux populations de Grand-Yoff en pleine période de Covid-19.

«Des rumeurs ont circulé faisant croire que c’est après notre audience avec le Président que j’ai fait ce don. Je précise qu’au Palais, on ne nous a rien donné. Je n’ai reçu aucun kopeck et je ne prendrais jamais l’argent du Palais. Que ça soit bien clair ! Le riz parfumé que j’ai donné aux populations de Grand-Yoff n’était pas celui de l’État mais le mien», se dédouane-t-il.

Accusé d’abus de confiance par son ex-amante à Touba, le chanteur Mouhamed Niang déféré :Mohamed Niang est dans de sales draps.

Plus connu sous le nom de Mouhamed Niang « Mou Serigne Saliou », le célèbre chanteur mouride a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Diourbel suite à une accusation d’abus de confiance aux dépens de son ex-amante qui réclame 1. 500. 000 Fcfa.

Selon nos confrères de Source A qui ébruite cette affaire, la dame en question est une émigrée établie en Italie et qui avait fini d’accepter une relation amoureuse avec le célèbre chanteur.

Une relation bordée de confiance qui l’a amenée à lui promettre le rafistolage de son véhicule. Un premier acompte d’un million de francs sera dégagé par la dame, mais jamais le véhicule ne sera remis à neuf. C’est ensuite une histoire d’achat de terrains à Bambilor qui viendra pimenter la relation entre les deux.

Mouhamed Niang qui devait servir de tampon entre la dame et le vendeur de terrain se verra même octroyer l’opportunité de disposer d’une portion de terre. Au finish, la dame ne verra ni terrain ni argent. Elle réclame son dû (1 500 000 F), mais Mouhamed Niang refuse de payer, arguant ne lui devoir que 500 000 francs, considérant le million comme un don à lui accordé. La plaignante lui fera savoir que les dons en espèces n’avaient jamais dépassé 50 000 FCfa et ceux en nature consistaient en des téléphones portables et autres gadgets.

Et c’est plus tard que le chanteur a reconnu avoir eu tort dans cette affaire. Il a passé sa première nuit en prison à la Diourbel, en attendant de faire face au juge.

Mame Fama GUEYE