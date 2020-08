Infos du jour : Affaire Atepa – Aby Ndour, délibéré prorogé au 24 août, femme filmée nue à Sacré-Coeur, prison ferme requise contre…

iGFM – (Dakar) Le juge des référés du tribunal de grande instance de Dakar a prorogé au lundi 24 août 2020 le délibéré sur la procédure d’expulsion dirigée par Atepa Goudiaby contre Aby Ndour.

Prévu ce lundi, le délibéré de cette affaire qui oppose la chanteuse Aby Ndour et l’architecte Atepa est finalement prorogé au 24 août prochain.

Durant le procès, l’avocat de la chanteuse a plaidé pour amener le juge à déclarer irrecevable la procédure d’expulsion de sa cliente des lieux où elle tient son commerce. Selon Me Seydou Diagne, l’association SOS littoral n’est pas habilitée à initier cette action et que sa cliente dispose d’une autorisation de la mairie de Fann.

Les avocats de Pierre Atepa et Cie de botter en touche ces arguments avancés par Me Seydou Diagne. Pour Me Ousseynou Ngom et Me Youssoupha Camara, Sos Littoral est fondé à ester en justice, car étant une association luttant pour la défense de l’environnement. Par conséquent le code l’environnement lui confère ce droit.

Pour ce qui est de l’autorisation brandie par l’avocat de Aby Ndour, ils ont laissé entendre qu’elle n’est pas légale parce que c’est l’Agéroute qui en a la compétence. Aussi, soutiennent-ils, les textes de l’Ageroute ne permettent pas la délivrance d’autorisation pour des emprises de voies classées.

Me Ngom a fait état d’une arrêté préfectoral de 2017, interdisant toute installation dans la zone pour des raisons de non conformité au schéma d’urbanisme. Il a également évoqué des risques sécuritaires auxquels peuvent être exposés le Cardinal et le personnel de l’Ambassade du Mali.

Pour rappel, Pierre Atepa Goudiaby, l’association Sos Littoral ainsi que des sculpteurs installés sur la Corniche Ouest reprochent à Aby Ndour d’occuper l’espace où elle tient son commerce.

Un violent incendie emporte une fillette et un bébé, leur grand-mère en soins intensifs!

Le feu qui s’est déclaré dimanche dernier dans la localité de Diaguiry a laissé derrière lui une tristesse indescriptible. En effet, en plus des dégâts matériels, il a emporté deux vies humaines. Une fillette de trois ans et un bébé d’environ 8 mois. Leur grand-mère, qui était dans la cuisine, est sérieusement blessée. Elle a été évacuée au District Sanitaire de Kédougou hier ce Dimanche.

«Je suis totalement dévasté par l’annonce de la mort du bébé de 8 mois et de la fillette de trois ans, tous deux brûlés vifs lors de l’incendie domestique qui a embrasé à la vitesse de l’éclair une maison située à Diaguiry Pont dans la commune Dimboli, la nuit dernière», a réagi le député Moustapha Guirassy, originaire de Kédougou.

« Il est de mon devoir d’attirer l’attention sur un phénomène social » Il explique qu’au moment des faits, les deux enfants se trouvaient seuls dans la maison avec leur grand-mère affairée à la préparation du repas. Elle-même est actuellement en soins intensifs au district Sanitaire de Kédougou.

L’ancien ministre en a profité pour lancer un appel : «Sans volonté de culpabiliser ou de reprocher, sans volonté d’ajouter du drame à la tragédie, sans volonté de stigmatiser une famille déjà accablée par la douleur, il est toutefois de mon devoir d’attirer l’attention sur un phénomène social qui touche notre région de Kédougou : l’abandon des foyers pour les activités d’orpaillage».

Trafic de drogue : Trois individus arrêtés par la Brigade régionale des stupéfiants de Thiès

Durant le week-end dernier, la Brigade régionale des stupéfiants de Thiès a procédé à plusieurs arrestations de trafiquants de drogue. Trois individus ont, en effet, été appréhendés à Pointe Sarène avec 42 kg de chanvre indien.

Les deux premiers sont âgés de plus de 65 ans. Le dernier trafiquant, lui, a été arrêté à Mbaling avec 27,500 kg de chanvre indien, renseigne le Bureau des relations publiques de la Police nationale.

Affaire Hiba Thiam : Liberté provisoire refusée à la bande

D’après L’Observateur, Dame Amar et ses présumés complices arrêtés dans l’affaire Hiba Thiam, morte par overdose dans un appartement aux Almadies début avril, devront prendre leur mal en patience en prison.

Dans les liens de la détention, depuis plus de trois mois, la bande a vu refuser une demande de liberté provisoire (Lp).

Le juge a rejeté leur demande de liberté provisoire introduite par leur conseil, en l’occurrence Me Ousmane Diagne.

La robe noire va saisir aujourd’hui la Chambre d’accusation pour statuer sur le rejet du juge.

Si la Chambre d’accusation ne donne pas une suite favorable à la requête, la bande va devoir rester en prison jusqu’au mois de novembre pour la tenue d’un procès.

Femme filmée nue à Sacré-Coeur : Prison ferme requise contre les mis en cause

I. Thiam, B. Ndiaye et M. Diallo, les trois présumés auteurs de la vidéo dans laquelle F. N., accusée de vol, est filmée presque nue, seront fixés sur le sort ce mardi 18 août 2020.

En attendant le délibéré qui sera rendu aujourd’hui, le parquet a requis la prison ferme contre les prévenus avec une amende de 100 000 Fcfa, rapporte Le Soleil.

Karim Xrum Xax sur sa maladie : “Tounkara, pour Servir le Sénégal, m’a proposé…”

Karim Xrum Xax a encore montré qu’il est un activiste digne. Dans l’émission “Tout se discute”, le jeune homme est revenu sur sa maladie qui avait créé beaucoup de polémique.

“J’avais la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique du système digestif (gros intestin), qui évolue par poussées ouvriéristes et phases de rémission. Au début, les médecins ne savaient pas de quoi il s’agissait mais, quand je me suis rendu en Allemagne, ils m’ont révélé le nom de cette maladie”, dit-il.

Aide

Sur l’aide de la Première Dame qui voulait prendre en charge ses frais médicaux, Karim réplique : “Tounkara est venu à l’hôpital pour me dire que Servir le Sénégal voulait prendre en charge mes soins. Ce que j’ai catégoriquement refusé car je ne vaux pas mieux que les autres qui sont dans la même situation que moi…”

Mame Fama GUEYE