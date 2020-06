Infos du jour : Condamnation de Thione, convocation de Cheikh Yerim, Ndèye Ndack et le littoral…

iGFM – (Dakar) Selon les informations de Libération online, la Cour d’appel a condamné Thione Seck à 3 ans de prison dont 8 mois ferme. Une peine qu’il a déjà purgée. Les juges ont écarté les délits d’escroquerie et de blanchiment en condamnant le chanteur pour tentative de mise en circulation de faux billets. Alaye Djiteye, son complice présumé jugé par défaut, a été condamné à 5 ans ferme. Un mandat d’arrêt a été émis contre lui.

Entre répression à Gadaye et colère à Ngor, Bambilor et Kahone: La bombe foncière menace d’exploser. A Gadaye, la police gaze les « grévistes de la faim ». Ngor réclame son droit sur ses terres. A Bambilor, la famille de Diallo Pith dénonce les agissements d’affairistes véreux. A Kahone, l’attribution d’un domaine public à un privé révolte la jeunesse. Les universitaires engagent la bataille du littoral, souligne VOX POPULI.

Cheikh Yérim Seck, Ngoné Thiam et l’histoire d’avortement: Une sordide affaire. Yérim Seck auditionné pour avortement présumé: L’étau se resserre. Entendu pendant 10 heures puis libéré sur convocation aujourd’hui. Yérim a nié en bloc. Le journaliste et l’infirmier se sont connus à la prison du Cap Manuel. Contrairement à la rumeur, la commerçante, au cœur du dossier, est âgée de 29 ans. Elle jure que le journaliste lui a envoyé l’argent pour avorter, Cheikh Yérim Seck conteste être l’auteur de la grossesse et assure que c’était pour l’aider à payer son loyer. « Docteur » Yaya Sow, un sombre infirmier au casier rempli, intercepté. Le journaliste libéré sur convocation, tous les protagonistes en garde à vue, révèle ENQUÊTE

Sadio Camara a succombé samedi dernier à ses blessures à l’hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba. Le vigile âgé de 51 ans été victime d’une agression dans la nuit du jeudi au vendredi dernier vers 23 h 30. Selon des informations de Seneweb, l’homme en service au niveau d’un magasin situé au niveau de rond-point Total (Touba-Mbacké), a été surpris en plein couvre-feu par un déficient mental.

Ndeye Ndack est sortie de sa bulle pour donner son avis sur le bradage du littoral qui défraie l’actualité nationale. Elle était sur la corniche pour dire non au bradage du littoral « sougnou littoral diayoul ».

Mame Fama GUEYE