Infos du jour : une fille kidnappée et violée pendant 10 jours à la « cité imbécile »…un commerçant sénégalais de 51 ans tué lors du braquage…

iGFM – (Dakar) C. Cissé, âgée de 13 ans, a été enlevée à Yoff puis kidnappée à la « Cité Imbécile » où elle a été violée pendant 10 jours. Après avoir satisfait sa libido, rapporte le journal Libération, le bourreau, L. Baldé, dépose la fille au rond-point Liberté 6 avant d’appeler son père.

Selon les informations de Libération online, la Douane de Dakar Port a saisi, mercredi dernier, 09 véhicules dissimulés dans 3 conteneurs provenant de ports européens (voir photo). Cette saisie est le résultat d’enquêtes et d’investigations effectuées à la suite de celle de 12 véhicules réalisée en mi-juillet 2020 toujours au port de Dakar.

A l’ouverture desdits conteneurs, les neuf (09) véhicules sont découverts. Il s’agit d’1 DS 7 Crossback, de 3 Peugeot 3008, de 2 Peugeot 5008, de 2 Toyota Rav 4 et d’1 Toyota CHR.

Ce Samedi 22 Août 2020, vers 19h30, un homme âgé d’environ 45 ans, aurait été tué par des individus non identifiés. La victime, A.D., habitait le quartier de Barafaye, village de Diégoune et serait un ex combattant du MFDC selon une source sécuritaire, interrogée par Emedia.

Le cas Ousseynou Sy -du nom de celui qui, en 2016, avait tué un taximan de sang froid avec une arme à feu après une altercation- a failli se répéter hier samedi, en fin de soirée à Pikine. Un individu à bord d’une voiture blanche a tiré sur le pare-brise arrière d’un taximan et l’a grièvement blessé. La victime serait actuellement dans le coma d’après ses confrères.

Le choc a été d’une brutalité sans précédent. Au moment où deux garçons sur une bicyclette essayaient de traverser la route, un camion fou en partance pour Ziguinchor et qui roulait à vive allure dans une zone d’agglomération, leur a coupé la route. Du coup, G. Diagne a perdu la vie et son camarade en est heureusement sorti indemne.

Le Magal des deux rakkas de Saint-Louis qui se déroulait chaque année en mis Septembre à la ville tricentenaire n’aura pas lieu. La décision est du Kurel des deux rakkas, instance chargée de l’organisation de cette cérémonie de la prière des deux rakkas par Cheikh Ahmadou Bamba dans le palais du gouverneur de Saint-Louis.

Mame Fama GUEYE