Infos du jour : Le beau geste de la fondation Youssou Ndour à l’endroit du personnel de GFM, l’affaire Cheikh Yérim…

IGFM- (Dakar) Après un premier don d’une valeur de 10 millions de F CFA en produits sanitaires au ministère de la Santé et de l’action sociale dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la fondation Youssou Ndour a pensé au personnel du Groupe Futurs Médias. En présence de son président, Youssou Ndour, elle a offert ce mardi un important lot au Groupe de presse pour mieux faire face à la pandémie.

Cheikh Yérim Seck sera édifié sur son sort aujourd’hui (il a finalement été inculpé et placé sous contrôle judiciaire : Ndlr).

Cheikh Yerim Seck est accusé d’avoir divulgué des informations qui sont contradictoires avec le contenu d’un Procès Verbal d’enquête de l’affaire dite « Batiplus ».

Reprise des hostilités en Casamance: L’armée pilonne les rebelles. Après avoir perdu 2 éléments lundi et une dizaine de blessés en quelques jours, l’armée a riposté hier. Un pilonnage de deux heures des sanctuaires rebelles à Adéane. Les combattants s’opposent au retour des populations dans la zone et protègent leurs trafics. Les militaires sécurisent la zone pour accompagner le retour des populations. La Dirpa confirme des opérations militaires en cours et promet d’en parler au moment opportun, révèle enquête.

Mame Fama GUEYE