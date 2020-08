Infos du jour : Poutine annonce un vaccin testé sur sa propre fille, Wally Seck encore impliqué dans une autre affaire de…

iGFM – (Dakar) La Russie a développé le « premier » vaccin contre le coronavirus, a affirmé ce mardi Vladimir Poutine lors d’une vidéo-conférence avec des membres du gouvernement retransmise à la télévision. Vingt pays auraient déjà effectué une précommande de ce vaccin que le Président russe affirme avoir fait inoculer à sa fille.

« Ce matin, pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré », a-t-il dit, en ajoutant : « je sais qu’il est assez efficace, qu’il donne une immunité durable ». Sa fille « a participé à l’expérience », a-t-il indiqué, affirmant qu’elle avait eu un peu de température, « et c’est tout ».

Ce vaccin, baptisé « Spoutnik », en hommage au satellite soviétique, sera mis en circulation le 1er janvier 2021, selon le registre national des médicaments du ministère de la Santé, consulté par les agences de presse russes. Un milliard de doses ont déjà été pré-commandées par vingt pays.

Louga : un vendeur de téléphones portables sauvagement tué

Djibril Mbaye, vendeur de téléphones portables, a été sauvagement tué par Assane Diop, fils de son oncle maternel, dans la nuit du dimanche au lundi, à Thilane Dior, dans la commune de Pambal. Ce jour-là, Djibril Mbaye a accusé son cousin d’avoir subtilisé un de ses téléphones portables, rapporte « L’Observateur ».

Assane a nié les faits. Ils s’en sont venus aux mains dans la cour de leur maison. Assane se saisit alors d’une machette pour charcuter son protagoniste. Touché dans ses organes vitaux, Djibril Mbaye va succomber à ses blessures.

Le corps de Djibril Mbaye, 40 ans, divorcé et père de 5 enfants, a été acheminé à l’hôpital Ahmadou Sakhir Ndiéguène pour les besoins de l’autopsie.

Voiture volée : Wally Seck réagit, son ami concerné le lave à grande eau et porte plainte

Depuis qu’il a lancé sa carrière musicale en 2009, Wally Seck enfile succès sur succès, ponctué quelques fois par des scandales. Après l’histoire de la Range Rover dans laquelle son nom avait été cité, le fils de Thione Seck est encore impliqué dans une autre affaire de voiture.

Selon Les Echos, Wally Seck a été entendu par les agents de la Division des investigations criminelles (DIC) pour une voiture volée à Nanterre en France, le 12 mars 2020, et déclarée dans la base d’Interpol le 15 mai 2020.

«J’étais présent lors de la remise de l’argent, mais à titre de témoin. J’ai même filmé la vidéo en question. Mais aucun acte de vente n’a été établi ce jour-là», dit Wally Seck aux enquêteurs.

Ensuite, le chanteur sera aussi interrogé sur les affirmations de Ousmane Ndiaye qui a confié que c’est le chanteur qui était chargé de la procédure de dédouanement. Wally nie toujours et soutient que c’est Moba Ba qui en avait la charge.

Quant à Moba Ba alias Paco Waly, il lave à grande eau Wally, charge Ousmane Ndiaye et porte plainte contre lui. «Il m’a dit que la voiture était en Gambie et qu’il devait se charger de l’amener du poste Karang au Port de Dakar», a déclaré Moba Ba qui s’est dit surpris de voir les éléments de la Dic venir récupérer le véhicule chez Wally Seck.

«J’ai bien vérifié si la voiture n’était pas sur la base de données des voitures volées d’Interpol. On m’a dit que la voiture n’était pas volée», a dit Paco Waly aux enquêteurs. D’ailleurs, il affirme que c’est Ousmane Ndiaye qui lui a révélé que le véhicule lui a été remis par un nommé Frolo.

«J’ai donné à Ousmane Ndiaye 28 millions de francs (25 millions en espèce et trois millions par chèque). Ce dernier a donné à Oumar Diop les 20 millions. Je ne saurais dire ce qu’il a fait de la somme restante», a soutenu Paco Waly. D’après le quotidien, il a déposé plainte contre Ousmane Ndiaye.

1 an après son décès, les artistes, y compris You, rendent hommage à Zoula

Zoula a quitté ce bas monde, il y a un an. Artiste plein de talent, Zoula est décédé dans un accident alors qu’il se rendait à Saint-Louis pour la fête de Tabaski.

Une mauvaise nouvelle qui avait attristé tous les artistes sénégalais. D’ailleurs, pour lui rendre hommage, 18 artistes ont fait une compilation. Youssou Ndour y a prêté sa voix.

Soirée des artistes-Diaw Diop à Diazaka: “Meunouniou empêché jouer…Doumako tontou sakh”

Mame Goor Diazaka avait notifié aux artistes d’arrêter leurs soirées privées pour éviter la propagation du virus. Diaw Diop dit ne pas se sentir visé par les propos du chanteur politicien.

Je respecte Mame Goor Diazaka mais je ne crois pas qu’un décret est sorti pour interdire aux artistes de jouer des soirées. Mais, les autorités n’ont pas fermé les restaurants, les hôtels et autres endroits de ce genre. Et, dans ces endroits, ils respectent les gestes barrières..”, lâche-t-il.

Et de poursuivre : “il y a des gens qui n’ont que la musique pour survivre. Et puis je ne me sens pas visé par ses propos car je ne joue pas des soirées, mais il ne peut pas nous empêcher de nous produire dans les restaurants…”.

Mame Fama GUEYE