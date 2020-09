lundi 17 août 2020, par Daouda Mine

Infos du jour : Rangou sollicite une liberté provisoire, deux femmes tuées par la foudre...

iGFM – (Dakar) Fatoumata Barry, alias Rangou, veut recouvrer la liberté. Elle a déposé, via ses conseils, une demande de liberté provisoire, informe le quotidien national Le Soleil.



Rangou a été cueillie par la Division des investigations criminelles (DIC), le 27 mai dernier, à l’hôtel Ngor Timiss, lors d’un « Yendou Party » organisé en période de pandémie et d’interdiction de rassemblement.

L’ex-animatrice a été arrêtée en compagnie de plusieurs autres personnes qui participaient à la soirée.

Le gérant de Ngor Timiss, arrêté en même temps que Rangou, a bénéficié d’une liberté provisoire. Idem pour le reste de la bande.

Fatoumata Barry est inculpée pour diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, proxénétisme et défaut de carnet sanitaire.



INCENDIE AU MARCHE CENTRAL DE KAOLACK : Les branchements clandestins en cause



On en sait un peu plus sur le violent incendie qui s’est déclaré hier soir au niveau du marché central de Kaolack. Selon une source proche des Pompiers, le feu serait parti d’un court-circuit et, une fois de plus, ce sont les branchements clandestins qui sont en cause. A noter que les soldats du feu ont mis quatre heures de temps avant de maîtriser l’incendie qui a fait plusieurs dégâts matériels.

Bilan de l’incendie du marché de Kaolack : 83 cantines parties en fumée.

L’incendie qui s’est déclaré nuitamment ce week-end au marché central de Kaolack a fait plusieurs dégâts matériels.



Selon le préfet de Kaolack, Cheikh Ahmed Tidiane Thiaw, 83 cantines sont parties en fumée mais aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée au cours de ce sinistre.

Et selon les autres informations glanées auprès des travailleurs dudit marché, des centaines de commerçants sont directement impactés.

Ce dimanche, aux environs de 17 heures, les sapeurs pompiers étaient encore sur les lieux du sinistre pour éteindre les débris de bois qui dégageaient encore de la fumée…



LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS :La Russie a produit un premier lot de vaccins



La Russie a affirmé ce samedi avoir produit ses premiers vaccins contre le coronavirus, annoncés en début de semaine par Vladimir Poutine. « Le premier lot du nouveau vaccin contre le coronavirus du Centre de recherches Gamaleïa a été produit », a indiqué dans un communiqué le ministère de la Santé russe, cité par les agences de presse du même pays.



COVID-19 : Kaolack enregistre 2 décès



"Ce 15 août 2020, la région médicale de Kaolack a reçu les résultats de 11 prélèvements et 6 sont revenus positifs au coronavirus. Il s’agit de 2 cas communautaires et de 4 cas contacts dans le district de Kaolack. Deux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés", annonce la région médicale dans son communiqué journalier. A ce jour, la région de Kaolack totalise 15 décès liés au coronavirus.



TOUBACOUTA :Deux femmes tuées par la foudre



Deux femmes du village de Keur Layène Socé, dans la commune de Toubacouta, ont été tuées, vendredi, vers 16h, par la foudre, a appris l’Aps. Les victimes âgées de 25 et 30 ans, appartenant à la même famille, se trouvaient dans leur verger. Elles ont été foudroyés alors qu’elles cherchaient refuge sous un arbre pendant une pluie.



Insolite à Mbour : La tête et des pattes de bœuf noir enterrées au cimetière de Téfess



Mbour Téfess s’est réveillé avec la découverte d’une tête et des pattes de bœuf noir enterrées dans le cimetière local. Un témoin raconte les faits sur sa page Facebook, images à l’appui.

Tête de boeuf

“Ils sont venus vers 3 heures du matin avec une 4×4 noire pour enterrer une tête et des pattes de bœuf noir dans les cimetières de Mbour Téfess. Inquiet, quelqu’un a averti la police croyant qu’il s’agissait d’un être humain”, conte l’internaute.

Police

“La police scientifique et les sapeurs-pompiers sont ce samedi matin, venus exhumer la supposée dépouille. A leur grande surprise, ils ont trouvé une tête de bœuf et ses pattes attachées dans le trou”,ajoute-t-il.



Après sa libération, Djidiack reconnaissant envers Moustapha Dieng



Djidiack est vraiment reconnaissant envers ses amis, surtout Moustapha Dieng qui a mené le combat pour sa libération. Dans cette vidéo, le manager de Viviane s’affiche très heureux avec ses “frères”.

Le manager de Viviane, Djidiack Diouf, a obtenu une liberté provisoire, jeudi dernier. Il était placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt de Rebeuss depuis le 12 février 2020, par le juge du huitième cabinet, Mamadou Seck.



Allemagne : Un Sénégalais meurt en plein match



La communauté sénégalaise qui vit à Berlin, en Allemagne, est endeuillé. Un compatriote d’une quarantaine d’années est décédé samedi en plein match, après avoir été victime d’un malaise.

A. Ng a rendu l’âme avant même l’arrivée des sapeurs-pompiers. Il participait régulièrement à ces rencontres de football du week-end, selon des témoignages.



Comment un déficient mental a mis fin à la vie de son fils de 7 ans



Un drame est survenu ce week-end à Ndiok, dans la commune de Dangalma, département de Bambey. Un homme présenté comme un déficient mental a, en effet, mis fin a la la vie de son fils âgé de 7 ans. Il l’a roué de coups jusqu’à ce mort s’ensuive.

Il a été conduit à la brigade de gendarmerie de la localité et placé en garde à vue. Le corps sans vie de l’enfant a été déposé à la morgue du centre de santé de Bambey par les sapeurs-pompiers.



Mame Fama GUEYE





