Infos du jour : un cadre de la Douane égorge sa fille, trois membres d’une même famille retrouvés morts à Tivaouane…

Un drame est survenu ce dimanche aux Mamelles. Selon nos informations, le mis en cause n’est personne d’autre que Mouhamadou Sall, chef des Sections d’écritures du Môle 2 du Port autonome de Dakar (Pad). Il a égorgé l’une de ses jumelles.

Les mêmes sources renseignent qu’il est en proie à des troubles psychiques et suivait des soins à l’hôpital psychiatrique de Fann. Il a été arrêté.

Devant les enquêteurs de la gendarmerie de Ouakam, le colonel douanier Mouhamadou Sall, qui a tué sa fille de 6 ans, aurait reconnu les faits.

Les regrets

Selon les informations, après avoir commis l’acte, le présumé est allé de lui-même à la Brigade de gendarmerie de Ouakam où il a été placé en détention.

Lors des premières auditions devant les enquêteurs, il a confié qu’il n’avait pas l’intention de tuer sa fille, qu’il voulait juste la corriger parce qu’elle serait sortie sans sa permission. “J’étais possédé par le diable. Je voulais juste la corriger, mais je ne sais ce qui s’est passé après”, a-t-il confié.

C’est le journal L’Observateur qui donne l’information avec cette découverte macabre dans une auberge sise à Malika.

Selon le journal, il s’agit d’un homme marié qui a été retrouvé mort dans une auberge qui est à Malika. La victime a été retrouvée, nue, ce qui fait penser qu’elle a entretenu des rapports sexuels avec une femme.

Un terrible drame a eu lieu à Tivaouane, ce dimanche, dans une maison située à l’entrée de la ville. C. Kane s’est suicidé par pendaison après avoir tué sa femme P. Ba et leur enfant de bas âge. Libération reviendra en détails sur ce drame.

Le jeune Wouli Fall, Agé de 22 ans a été tué par la foudre qui s’est abattue vers 2 heures du matin sur la victime qui faisait partie de l’équipage d’une pirogue appartenant à Meïssa Thioub, un habitant de Ndar-Toute. Selon le journal L’As, la victime qui était assise à l’extrémité de la pirogue, a reçu la décharge électrique qui l’a fait passer subitement de vie à trépas.

Pour ses 34 ans, Usain Bolt a fait la fête avec des amis… oubliant au passage de porter un masque et de respecter les règles de distanciation sociale. Ce week-end, le sportif a été testé positif au coronavirus.

Comme il l’a lui-même confirmé sur les réseaux sociaux ce 24 août 2020, Usain Bolt a été testé positif au Covid-19. Après avoir passé le test samedi, le sprinteur en a reçu le résultat dimanche, soit deux jours après avoir célébré ses 34 ans avec des amis.

Racky de la série Maitresse d’un homme marié n’arrive toujours pas à digérer le décès de sa grand-mère. Dans cette vidéo, l’actrice est revenue sur les liens avec sa mamie.

Absence

“Depuis la fin de la saison 2 de la série, je n’ai pas fait un direct pour vous remercier à cause du décès de ma grand-mère. Cette femme était une personne importante dans ma vie. Elle était ma confidente et elle était présente à chaque fois que j’avais besoin d’elle”, confie-t-elle à ses fans.

Le commissariat d’arrondissement des Parcelles assainies a déféré au parquet Seydina Nd. et Léopold S. pour vol en réunion commis la nuit. Les mis en cause ont été trahis par une vidéo qu’ils ont tournée pour célébrer ‘’leur victoire’’ après avoir accompli leur forfait. Selon L’AS, Seydina et Léopold sont, depuis la semaine dernière, à la citadelle du silence. Les faits, qui remontent à la nuit du 09 au 10 août dernier, ont eu lieu au quartier Unité 16 des Parcelles Assainies.

Mame Fama GUEYE