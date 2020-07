Infos du Jour: Un plombier vole 4 millions à sa patronne -Mort tragique d’un Sénégalais à Tessin

iGFM – (Dakar) La Chambre d’accusation a accordé la liberté provisoire à Mamadou Diop, Pdg de l’Iseg. Il était placé sous mandat de dépôt pour pédophilie, détournement de mineure et corruption de mineure. Son avocat, Me Alassane Cissé, nous a confirmé la nouvelle. Pour autant, Mamadou Diop reste sous contrôle judiciaire.

COVID-19 : Un patient de 24 ans décède à Matam

Le district de Matam a enregistré, lundi, son premier décès lié au coronavirus. Selon le docteur Mamadou Ndiaye, le patient est arrivé à l’hôpital dimanche dans un état critique avant de décéder le lendemain. Les tests effectués ont révélé qu’il était mort du coronavirus. Pour rappel, quelques 10 malades sont encore sous traitement a Matam.

MAISON DE LA PRESSE: Ce sera « la maison Babacar Touré »

La Maison de la presse va porter le nom de Babacar Touré, du nom du fondateur du groupe de presse Sud, qui est décédé. L’annonce a été faite par le Président Macky Sall qui était à Ngaparou pour présenter ses condoléances.

Omar Pène sur les rumeurs de son décès : “Yague nagn mako def mais bayi na lepp si lokho Yalla”

Pour une première, Omar Pène se prononce sur les rumeurs de son décès. D’après le chanteur, ces fausses informations annonçant sa mort ne datent pas d’aujourd’hui.

“Il y avait des rumeurs sur ma personne, mais, je tiens à rassurer mes fans que je me porte bien. Et, j’ai l’habitude de ces genres d’annonce, mais je rends grâce à Dieu…”, dit-il.

Qdc invest : Le plombier détourne plus de 4 millions

Le plombier Alassane Dia, 30 ans, est traîné en justice par son employeur Mariama Sané pour détournement de 4,9 millions francs à la société Qdc Invest.

Le mis en cause détenait la clé du coffre

Mariama Sané explique que le mis en cause travaille pour elle depuis 10 ans et elle lui faisait entièrement confiance. Elle logeait Alassane Dia dans son appartement sis aux Almadies et il détenait la clé et le code du coffre.

Un détournement estimé à près de 5 millions

Durant l’Etat d’urgence, il récupérait l’argent de la caisse, recettes de la pâtisserie de la société Qdc invest, pour le mettre dans le coffre. Alors qu’elle était en France, Dia lui fait savoir qu’il avait pris de l’argent dans son compte. Il a détourné 4,950 millions Fcfa.

Alassane Dia condamné à un mois ferme

Elle réclame la restitution de la somme détournée. Alassane Dia a été condamné à 6 mois de prison dont un mois ferme.

ITALIE – Mort tragique d’un sénégalais dans les eaux du Tessin

Un jeune sénégalais, âgé de 16 ans est mort noyé hier dans les eaux du Tessin, en Italie. Son corps sans vie a été retrouvé après une longue recherche sous le Pont de la Liberté à Pavie.

Les premiers éléments de l’enquête, rapportés par les médias italiens, renseignent que le jeune homme se trouvait avec d’autres sénégalais sur les rives du cours d’eau. Le groupe faisait un barbecue. Puis, le défunt a plongé dans l’eau pour se baigner avec un ami.

Mais, à un certain moment, ils avaient du mal à rejoindre la rive. Le courant les tirait vers le fond. Son ami a pu être secouru par des pêcheurs. Lui, n’a pas eu cette chance. Les témoins de la scène ont été entendus l’enquête se poursuit.

Mame Fama GUEYE