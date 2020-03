Infos people : L’affaire Diop Iseg, la maladie de Karim Xrumax, …

iGFM – (Dakar) Dans votre nouvelle rubrique « Actu infos de la semaine », nous sommes revenus sur l’affaire Diop Iseg, la lutte contre le coronavirus, l’aide du Khalife général des mourides qui remet 200 millions à l’Etat du Sénégal, l’affaire Sokhna Aïda Diallo et le «thiantacône», Babacar Sarr, footballeur accusé de viol en Norvège, Baba Maal qui annule son concert au Zenith de Paris, de même que Titi, à cause du Coronavirus.

Toujours au menu de ce numéro, on revient sur le charlatan commanditaire, identifié et arrêté, l’élève de 3 ans violenté dont le père annonce une plainte contre sa maîtresse, la maladie de Karim Xrumax et l’artiste malienne Rokia Traoré incarcérée en France.

Mame Fama GUEYE