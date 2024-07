mercredi 3 juillet 2024 • 1074 lectures • 4 commentaires

Sport 19 heures Taille

iGFM (Dakar) Suite et fin de l'interview exclusive que Louis François Mendy a accordé à IGFM. Dans cette partie, l'athlète sénégalais a fait des révélations sur son passé difficile marqué notamment par une infraction dans le bus TATA 59. Le nouveau champion d'Afrique 110m haies a également dévoilé ses ambitions très osées pour les Jeux olympiques Paris 2024...







Bourler le bus 59 pour aller aux entraînements



"J'ai débuté en fin 2008. Je courais dans les alentours du quartier et il y a une amie qui m'a vu et conseillé de faire de l'athlétisme. Je suis allé demander à mon oncle son avis. Ce dernier m'a dit d'y aller. Depuis lors, je suis dans l'athlétisme. C'était à Grand Yoff. Je suis né à Yeumbeul mais c'est à Grand Yoff où j'ai eu l'amour de l'athlétisme. En 2012 ou 2013, j'étais un peu malade. Après, je suis retourné à Yeumbeul chez ma maman. Par la suite, je n'avais pas le suivi pour continuer l'athlétisme, c'était compliqué. J'ai beaucoup galéré, ce qui n'est plus secret. J'ai bourlé le bus 59 pour aller aux entraînements. Je descendais sans arrêt pour prendre un autre bus avant d'arriver à destination. C'était un peu chaud. Par la suite, mon club me donnait le transport mais cela ne me suffisait pas. Après, j'ai décidé de suivre une formation en boulangerie et pâtisserie. C'est d'ailleurs ce qui m'a rapporté le plus d'argent pour pouvoir payer le transport pendant toute l'année et être régulier. Les gens ne comprennent pas ce que j'ai vécu."



Ses parents s'opposaient à l'athlétisme



"En 2017, lorsque j'ai eu ma première sélection en équipe nationale junior, marquée par un titre de vice-champion d'Afrique, après j'ai compris que les choses commençaient à bouger petit à petit. On me payait 70.000. J'avais commencé à gérer ce montant mais c'est en 2018 que les choses ont véritablement bougé, car c'est cette année-là que j'ai rejoint le centre de Amadou Dia Ba que je considère comme un tuteur. Je me suis dit ça va aller, je suis déterminé. Mais je n'avais pas de bourse quand j'intégrais ce centre. Mais la Fédération avait accepté de payer 200.000 et Amadou Dia Ba 300.000 francs CFA. Parce que pour intégrer ce centre, il te faut minimum 500.000 ou 600.000 francs CFA. Amadou DIA Ba a continué à gérer le reste jusqu'à la fin. C'est après que j'ai obtenu une bourse du comité olympique.



Mais l'athlétisme m'intéresse tellement que j'étais prêt à tout pour réussir. Car, je voyais une qualité en moi. Je me suis juré que tout ce que j'aurai dans ce monde, au moins la moitié devait venir de l'athlétisme.



Mes parents étaient là, mais au début, ma maman était contre. Elle voulait que je me concentre sur les études, mais je ne pouvais plus. Après, c'était très compliqué. Mais comme on dit, nos parents en Afrique sont différents de ceux des Européens, qui attendent de voir des résultats avant de commencer à te soutenir. Je rends grâce à Dieu car je suis passé par des étapes difficiles. J'arrive quand-même actuellement à régler certains de mes problèmes tout seul."



Ses ambitions osées aux Jeux Olympiques Paris 2024



"Pour l'instant, j'ai l'esprit tranquille. J'attends le mois d'août parce que les athlètes commencent en août.

Je dois faire des stages. On attend juste l'argent qu'il soit en place avant de démarrer le stage. Pour l'instant, je ne sais pas où exactement. Peut-être, je vais rester en France ou aller en Espagne. Ça dépend. Mais ce sera avec mon staff. Je pense que dans la semaine, ça va se décanter. Le financement viendra normalement du CNOSS. Ça va se faire.



Je fais focus sur le travail mais il y a trop de retard. Mais, je ne me prends pas trop la tête pour ça, car j'ai traversé des moments difficiles avant d'arriver à ce niveau-là. Mais la bourse du Comité Olympique m'a permis d'avancer honnêtement. Le reste c'est à moi de le faire.



Je m'attends à une compétition relevée, très serrée. Ce n'est pas une compétition facile, mais seul l'entraînement pourra nous départager, j'en suis conscient. Le niveau est là mais il faut toujours bosser pour le dépasser. Le haut niveau n'est pas une plaisanterie.



Je ne vais rien promettre aux Sénégalais, mais là je suis conscient que je vais faire quelque chose de bien. Je ne parle pas beaucoup. Je demande juste aux Sénégalais de prier moi."



Sa référence dans l'athlétisme



"J'ai une seule référence, c'est Amadou Dia Ba. Je le côtoie, c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup. Je lui parle beaucoup. J'ai beaucoup appris de lui : mentalité, le plus, esprit de dépassement, ne pas envier les autres.



Mais je demande qu'on prenne en considération les sportifs toutes disciplines confondues. J'ai hâte que les JO commencent."



PUBLICITÉ