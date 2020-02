Infrastructure : le stade du Sénégal sera inauguré le 20 août 2021

iGFM-(Dakar) C’est l’information de la soirée. Le stade du Sénégal sera inauguré le 20 août 2021. L’annonce a été faite, ce jeudi 20 février 2020, à Diamniadio, par le chef de l’Etat, Macky Sall, en marge de la cérémonie de la pose de la première pierre. En faisant cette annonce, le Président de la République a voulu mettre l’accent sur son engagement à accueillir les jeux olympiques de la jeunesse « Dakar 2022 » à temps. Surtout que c’est la première fois qu’un pays africain accueille une compétition de cette envergure.

Ce stade dont la capacité sera de 50 000 places, « répondra aux normes internationales », a souligné le président. Et d’ajouter : « Ce stade accueillera les jeux olympiques et certainement après d’autres compétitions. Il a un système autonome en eau et en électricité », a-t-il précisé, indiquant qu’il y a aura une piste d’athlétisme à côté du stade avec une tribune de 2000 places et d’autres terrains de foot.

Pour rappel, le coût de ce stade est estimé à 150 milliards de francs CFA. C’est l’entreprise Summa qui va réaliser les travaux de ce futur du Sénégal qui va ressembler à celui du Spartak de Moscou (Russie).

IGFM