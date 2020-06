Infrastructures : Le Cameroun s’active pour la CAN 2021

iGFM-(Dakar) Le Cameroun s’active pour la CAN 2021. Après le stade Japoma de Douala il y a quelques jours, c’est au tour de celui de Garoua d’être désormais prêt.

Le stade Roumde Adja de Garoua est désormais accessible. Après plusieurs mois de chantiers, cet antre pourrait accueillir des rencontres internationales. Puisque son extension et sa rénovation ont pris fin. Une information révélée par le président de la Fédération Camerounaise de Football Seydou Mbombo Njoya.

Garoua, ville située au Nord du Cameroun, sera représentée par le stade omnisport Roumde Adja lors de la CAN 2021. Il fait partie des 6 sites retenus pour la grande messe continentale. Entre autres les stades de Japoma et de la Réunification à Douala, stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé, le complexe sportif d’Olembé et le stade municipal de Bamendzi de Bafoussam.

Notons que la CAN 2021 va se jouer du 9 janvier au 6 février prochain. Des dates qui restent à confirmer par la CAF compte tenu de la situation sanitaire actuelle. C’est d’ailleurs pour cette raison que les trois dernières journées des éliminatoires sont toujours suspendues.