iGFM (Dakar) Le ministre des Sports, Yankhoba Diatara a annoncé, hier, à Thiès, la transformation du champ de course (hippodrome Ndiaw Macodou Diop) en complexe sportif.

Dans le cadre de sa série de visites des chantiers sportifs, entamée depuis quelques jours dans le pays, le ministre des Sports, Yankhoba Diatara, a encore fait une nouvelle annonce, hier à Thiès et Tivaouane. En effet, le patron du sport sénégalais a annoncé la transformation du champ de course (hippodrome Ndiaw Macodou Diop) en complexe sportif avec plusieurs terrains synthétiques, de plateaux multifonctionnels pour la jeunesse, informe la cellule de communiation de son département. Mieux, Yankhoba Diatara a instruit ses services, notamment le Directeur des infrastructures, à entamer le plus rapidement les aménagements y afférents, précise le communiqué.





