iGFM (Dakar) En Conseil des Ministres, ce mercredi, le Président Macky Sall a annoncé la tenue prochaine d’une réunion présidentielle sur le Programme national de construction et de réhabilitation d’infrastructures sportives.

C’est dans ce sens et en abordant la question liée au programme national de construction et de réhabilitation des stades que le Chef de l’Etat a invité le Ministre des Sports et le Ministre des Finances et du Budget, à prendre toutes les mesures adéquates, afin d’accélérer le processus de construction, de réhabilitation et de mise aux normes de l’ensemble des stades nationaux et régionaux.

Le Président de la République engage, en outre, le Gouvernement, à assurer l’exécution diligente des projets d’infrastructures (routières, hydrauliques, d’assainissement et d’aménagement paysager), d’accompagnement du Stade du Sénégal, qui sera réceptionné en février 2022.

Le Chef de l’Etat invite le Ministre des Sports, à lui faire parvenir, le 15 juillet 2021 au plus tard, un rapport global sur la situation des infrastructures sportives.