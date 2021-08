mardi 3 août 2021 • 246 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Décédé samedi dernier des suites d'une crise cardiaque, le président du district de football de Pikine, Samba Sarr, a été inhumé, ce lundi après-midi, au cimetière de la ville.

Une foule immense a accompagné le dirigeant jusqu'à sa dernière demeure.

Pour rappel, Samba Sarr aurait perdu la vie en piquant une crise cardiaque jusqu’à ce qu’il succombe de sa douleur. Ce, après avoir été interdit d'accès à sa salle où se réunissaient le candidat Me Augustin Senghor et les acteurs du football de Pikine, en marge de l’élection à la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF). Le défunt était contre le consensus mené par Augustin Senghor, Mbaye Diouf Dia, Louis Lamotte et Ablaye Sow. Saer Dièye Seck s'est quant à lui, retiré du consensus.

L’élection est prévue le 7 août 2021, au Centre International de Conférence Abdou Diouf.