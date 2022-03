mercredi 9 mars 2022 • 427 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

IGFM - Le rappeur Khalifa Ababacar Khoureichi Ba et le nommé Pape Abdou Badji alias «6000 problèmes» ont été arrêtés par les éléments du Commandant de la brigade de Recherches de Faidherbe, Major Kandji. Déférés au parquet, ils ont été placés sous mandat de dépôt ce mercredi.

Il est bon de savoir qu’on ne peut pas tout dire, impunément, sur les réseaux sociaux. En tout cas, le rappeur Khalifa Ababacar Khoureichi Ba et le nommé Pape Abdou Badji alias «6000 problèmes» l’ont appris à leurs dépens. Ils ont été arrêtés par le Commandant de la brigade de Recherches de Faidherbe, Major Kandji. Déférés au parquet, il ont été placés sous mandat de dépôt ce mercredi et attendent de faire face au juge pour être fixés sur leurs sorts.

Selon des sources de Igfm proches de l’enquête, ils avaient posté sur les réseaux sociaux (notamment Youtube, Facebook et Tic toc) des vidéos dans lesquelles ils traitent le chanteur Waly Seck de tous les noms d’oiseaux parce que tout simplement, estiment-ils, des fans du chanteur leur ont manqué de respect. Ce dernier a porté plainte pour que justice lui soit rendue.

La gendarmerie a par la suite ouvert une enquête et procédé à l’arrestation des deux mis en cause.

Au cours de la fouille, les gendarmes ont découvert un couteau caché sous le pantalon du rappeur Khalifa Ababacar Khoureichi Ba, le long de son tibia.

PUBLICITÉ

Au terme de leur garde à vue, ils ont été déférés, inculpés pour injures publiques, diffamation par voie de diffusion publique, menace et détention d’arme blanche sans autorisation puis placés sous mandat de dépôt.