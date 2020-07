Injures publiques : Yakham Mbaye porte plainte contre Moustapha Cissé Lo

IGFM – Yakham Mbaye ne veut pas laisser impunies les insultes de Moustapha Cissé Lô. Il a décidé de saisir la justice. Le directeur général du quotidien Le Soleil a commis un pool d’avocats dirigé par Me Ousmane Sèye.

Moustapha Cissé Lô l’a insulté de mère dans un élément sonore. Yakham Mbaye ne veut pas laisser cette affaire passer. Il a ainsi décidé de porter plainte contre « el pistolero ». « Comme le procureur ne s’est pas autosaisi, il sera saisi ce matin. Je ne compte pas sur mon parti pour des réparations. Tout se passe comme si l’honneur de la Première Dame vaut plus que celui de ma mère. Cissé Lô devait être arrêté depuis longtemps. Il urge de trouver les moyens de l’arrêter », déplore Yakham Mbaye.

Le directeur général du quotidien national Le Soleil a ainsi commis un pool d’avocats dirigé Me Ousmane Sèye et composant, outre ce dernier, Mes Bamba Cissé, Baboucar Cissé et Abdou Dialy Kane.