IGFM - Avec les dernières pluies qui se sont abattues à Dakar et qui ont causé beaucoup d’inondations, notamment au niveau de la banlieue dakaroise, le président de la République, Macky Sall, a présidé ce vendredi une réunion d’urgence. Réunion qui s’est tenue à la salle des banquets.

Le président de la République, Macky Sall, a présidé ce vendredi une réunion d’urgence sur les inondations. Rencontre qui a duré pas moins de 4 tours d’horloge. Plusieurs acteurs ont pris part à ce conclave. Le gouverneur de Dakar a fait le point et plusieurs acteurs ont pris la parole pour expliquer la situation qui prévaut sur le terrain. En effet, malgré les importants moyens que le gouvernement dit avoir déployé, notamment à Keur Massar, des inondations ont été notées à la suite des fortes précipitations enregistrées ces derniers jours. Des jeunes sont même descendus dans la rue pour crier leur ras-le-bol.

Auparavant, le chef de l’Etat a tenu à dire qu’il veut qu’on lui fasse une situation exhaustive, sans enjoliver les choses, afin que les mesures idoines soient prises. «Qu’on me décrive la situation exacte, sans embellir les choses, pour que les mesures appropriées soient prises afin de soulager les populations», a soutenu le chef de l’Etat, à l’entame de son propos.

Selon nos sources, la réunion a permis d’évaluer le dispositif national de prévention et de gestion des inondations, mais aussi de voir l’état d’avancement des infrastructures prévues dans le cadre du programme national de lutte contre les inondations qui sont achevées à 90 %.

Le chef de l’Etat a instruit les différents services concernés à élargir et à renforcer le dispositif de pompage. Il a également demandé l’aménagement de déversoirs dans les plus brefs délais pour sortir les eaux des domiciles des sinistrés.

«Je réaffirme ma volonté de continuer la lutte contre les inondations et de trouver des solutions durables. Beaucoup d’efforts ont été consentis, mais il reste aussi beaucoup de choses à faire et nous nous y attelons. Je donne l’assurance que l’Etat sera au chevet des victimes d’inondations et des mesures seront prises. L’Etat va renforcer les moyens de pompage (pour parer au plus pressé) en attendant que les infrastructures prévues dans le cadre du programme national de lutte contre les inondations soient achevées», a soutenu le chef de l’Etat.