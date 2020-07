iGFM-(Dakar) Le maire de Thies, Talla Sylla se dit très préoccupé par les inondations à grande échelle et les dommages importants enregistrés dans la région de Thiés durant la saison des pluies. Dans l’émission infos du matin de la TFM, il a dévoilé son plan de prévention et de riposte contre ces inondations. Il a également listé un certain nombre de mesures d’urgences prises en collaboration avec ses partenaires pour apporter des solutions techniques à la capitale du rail.