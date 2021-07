lundi 19 juillet 2021 • 82 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le bilan des inondations en Allemagne s'alourdit. On parle de 165 morts.

La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré dimanche que la première économie européenne devait aller plus vite et plus fort pour faire face à l'impact du changement climatique après des inondations sans précédent qui ont provoqué la catastrophe naturelle la plus meurtrière que le pays ait connu depuis près de 60 ans.

Avec France 24