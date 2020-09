samedi 12 septembre 2020, par Daouda Mine

IGFM - Le Parti démocratique sénégalais (Pds) est passé à l’acte. Après avoir exigé un audit sur la gestion des inondations causées par les fortes pluies du week-end dernier, le groupe parlementaire Liberté et démocratie a envoyé une lettre au président de l’Assemblée nationale dans laquelle, les libéraux demandent à Moustapha Niasse de convoquer, «immédiatement et sans délai», les députés en session extraordinaire.

«Elle permettra de procéder à l’audition des ministres Aly Ngouille Ndiaye, Serigne Mbaye Thiam, Abdou Karim Fofana et Abdoulaye Daouda Diallo. L’audition de ces ministres sera une belle occasion, comme ce fut le cas en juillet 2010, pour les députés d’exercer leur devoir de contrôle et à nos compatriotes d’être informés sur l’utilisation des ressources financières qui ont été mobilisées dans le cadre des différents projets et programmes de lutte contre les inondations et des perspectives pour arriver à bout de ce phénomène», écrit Serigne Cheikh Mbacké.