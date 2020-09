La FIFPro, le syndicat mondial des joueurs, s'inquiète de la tenue des qualifications pour le Mondial 2022 le mois prochain en Amérique du Sud où le Covid-19 circule encore très activement. Jonas Baer-Hoffman, le secrétaire général de la FIFPro, cité par Reuters, estime que les joueurs devraient être autorisés à décider s'ils veulent jouer ou non sans risquer d'être sanctionné.

« Les joueurs doivent pouvoir prendre leur décision librement, a déclaré Baer-Hoffman. C'est une région lourdement touchée par la pandémie et il y a certaines restrictions et avertissements pour voyager à cause du Covid-19 », a-t-il rappelé.

Messi et Neymar concerné par ces voyages en Amérique du Sud

Des joueurs de premier plan comme Messi ou Neymar, respectivement convoqués par l'Argentine et le Brésil, sont concernés par ces matches du mois d'octobre. « Je ne suggère pas à tous les joueurs de ne pas venir jouer, mais bien sûr, il y a des joueurs qui sont inquiets par rapport à la situation, a ajouté Baer-Hoffman. Nous sommes inquiets que les joueurs puissent se retrouver dans une situation où la protection de leur santé et celle de leur famille entre en collision avec (les intérêts de l'équipe nationale). »

Par ailleurs, Jonas Baer-Hoffman a pointé du doigt le fait que plusieurs joueurs vont devoir voyager depuis l'Europe, l'Asie ou l'Amérique du Nord puis observer une période de quarantaine à leur retour. Ce qui pourrait mettre en péril leur place dans leur club. « Quels sont les délais pour tester les joueurs ? Quelles sont la protection et l'assurance en cas d'infection des joueurs ? S'ils ont des problèmes de santé à long terme, qui serait chargé de s'assurer que les joueurs sont pris en charge ? », a interrogé le secrétaire général de la FIFPro. « Beaucoup de questions se posent. Nous comprenons bien que tout cela n'est pas facile mais il faut clarifier les choses. »