iGFM (Dakar) Les quotidiens reçus mercredi à l’APS mettent en exergue la montée de l’insécurité, la pose de la première pierre de la phase 2 de la plateforme de Diamniadio et le vote du projet de modification du Code électoral.

Enquête s’inquiète de l’insécurité à Grand-Yofff, dans la banlieue de Dakar, où ‘’les bandits font la loi’’.’’La récurrence des agressions, des cas de vol avec violence hante le sommeil des populations. Une commune en proie au chômage, à la promiscuité, à l’échec scolaire, à la pauvreté endémique. La peur des représailles tétanise les populations qui n’osent pas dénoncer les bandits’’, écrit le journal.



De son côté, Le Quotidien fait état de la montée de la criminalité dans les zones d’orpaillage de Kédougou et titre :’’Or de contrôle’’. Le journal rapporte que deux jeunes ont été tués de sang-froid par des bandits dans la journée du lundi à Djindi, situé dans l’arrondissement de Bandafassi, à 15 kms de la commune de Kédougou.



Le Soleil met en exergue la cérémonie de pose de la première pierre de la phase 2 de la plateforme de Diamniadio et titre :’’Un nouveau pas vers l’industriel’’.



‘’Le président de la République Macky Sall a procédé mardi à la pose de la première pierre de la deuxième phase de la plateforme industrielle de Diamniadio. L’infrastructure d’un investissement de 60 milliards de francs Cfa bâti sur 40 hectares, est attendue dans 24 mois’’, souligne le journal.



Selon L’As, ‘’Macky Sall exige la livraison des travaux dans les délais’’. ‘’La durée du chantier (…) est prévue pour deux ans. Et conformément à son mode fast-tract, Macky Sall veut que les travaux soient livrés dans les délais’’, rapporte la publication.



Concernant la modification du code électoral, Source A relève que ‘’le chef de l’Etat n’a pas perdu du temps’’.



En effet, ‘’après le passage du projet de modification du code électoral en Conseil des ministres, ce lundi, il a convoqué l’Assemblée nationale pour la tenue d’une session extraordinaire prévue jeudi à 16h’’, rapporte la publication.



Macky Sall ‘’accélère la cadence’’ pour la modification du code électoral, souligne Vox Populi, notant que les députés sont convoqués jeudi à 16h pour l’examen du projet de modification du code électoral.



Selon L’Observateur, ‘’Macky Sall met la pression sur les députés’’. Et le journal de souligner : ‘’La procédure est en marche. Et tout va continuer à se faire dans l’urgence (…)’’.



Le Témoin s’intéresse à la vaccination contre la Covid-19 et relève que plus de 35 000 personnes ont été vaccinées en une semaine.



’’Alors que le vaccin est le seul remède pour freiner l’évolution de la maladie de Covid-19, la ruée notée depuis une semaine vers les centres de vaccination fait craindre une rupture du maigre stock disponible. Après s’être fait désirer, nos compatriotes prennent d’assaut lesdits centres par crainte de la 3e vague’’, écrit Le Témoin.



L’Observateur met en lumière ‘’les rêves brûlés des enfants recycleurs’’ de Mbeubeuss. ‘’Violence, trafic de chanvre, abus sexuels…, ils sont quelque 300 jeunes à vivre dans l’enfer de la décharge’’ de Mbeubeuss.

APS