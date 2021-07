mercredi 7 juillet 2021 • 261 lectures • 0 commentaires

Elle avait secoué la toile lors d’une sortie musclée sur les réseaux sociaux. En effet, l’actrice qui insultait à tout-va sur cette vidéo a brisé le silence dans les colonnes du journal l’Observateur. Elle soutient que malgré les nombreux reproches qui lui sont faites, elle n’acceptera pas qu’on touche à ses proches. Elle présente ses excuses mais ne pardonne pas ses détracteurs qui ont dépassé les limites.

« Je m’excuse auprès des personnes qui ont été offensées par mes propos. Je ne me suis pas levée un beau matin pour insulter. J’ai été profondément touché par les insanités de certains internautes qui s’en sont pris à ma fille et à ma mère. Je peux encore supporter qu’on m’attaque mais qu’on ne touche pas aux miens et ils l’ont fait de la plus basse des manières. Je me suis laissée submerger par la colère et j’ai riposté à la hauteur de leurs attaques. Je présente mes plates excuses au peuple Sénégalais. Toutefois à ces gens qui ont osé proférer ces insultes, je ne pardonne pas. J’ai fait profil bas et j’essaye d'avancer dans ma carrière », confie l’actrice.