Intempéries en Allemagne : le bilan s'alourdit

jeudi 15 juillet 2021

iGFM (Dakar) De violentes intempéries consécutives aux fortes intempéries en Allemagne ont fait plus de 30 morts, selon un nouveau bilan établi, jeudi, par les autorités locales et les services de secours. De nombreuses personnes sont portées disparues. La Belgique et le Luxembourg sont également touchés.

Pluies diluviennes et inondations ont fait au plus de 30 morts et des dizaines de disparus dans l'ouest de l'Allemagne où des centaines de pompiers sont mobilisés, jeudi 15 juillet, pour secourir les habitants de plusieurs localités sinistrées.

La chancelière Angela Merkel a apporté son soutien aux familles des défunts. "Je suis bouleversée par la catastrophe que doivent endurer tant de personnes dans les zones inondées. Ma sympathie va aux familles des morts et des disparus", a tweeté, au nom de la chancelière allemande, le porte-parole Steffen Seibert.

Avec France 24

Publié par Mamadou Salif editor