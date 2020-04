Interdiction de transport interurbain: Le taximan et son acolyte envoyés en prison

iGFM – (Dakar) Les autorités ne badinent plus avec les chauffeurs véreux qui piétinent l’arrêté d’interdiction du transport interurbain, mettant en danger tout un pays en cette période de pandémie. Ce lundi, le taximan et le conducteur de véhicule particulier, qui officiaient entre Louga et touba, vont connaître leur première nuit en prison. Ils ont été placés sous mandat de dépôt par le procureur, renseigne la Rfm.

Les deux conducteurs sont poursuivis pour association de malfaiteurs, complicité de transport irrégulier, complicité de mise en danger de la vie d’autrui. La police avait mis la main sur ces deux conducteurs qui avaient mis en place un stratagème pour contourner le dispositif de sécurité et convoyer leurs passagers.

Ils travaillaient en parfaite complicité. L’un transportait les passagers jusqu’à Mbarom à la sortie de Louga, tandis que l’autre se chargeait de les acheminer vers Touba. Et une fois à la ville sainte, ils ramenaient d’autres passagers moyennant 12500 francs Cfa. Les limiers ont finalement mis un terme à leurs agissements irresponsables et dangereux.