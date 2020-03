Interdiction des événements religieux : Imam Abdalah Sall demande aux familles religieuses de s’y conformer

iGFM – (Dakar) – La propagation et la hausse des cas du coronavirus au Sénégal inquiètent. Des voix se sont levées pour demander l’interdiction des événements religieux religieux à venir. Même s’il y a des réticences, force est de reconnaître que c’est une décision qui s’impose pour freiner la contamination. C’est ce qu’a compris l’Imam ratib Abdalah Sall en demandant aux familles religieuses de faire preuve de compréhension en acceptant de surseoir à ces manifestations religieuses pour limiter les dégâts. « L’attitude des autorités saoudiennes qui ont décidé de surseoir au Hadj de cette année à cause du coronavirus doit nous servir d’exemple », a déclaré le président de l’association de soutient et de coordination des activités islamiques.

Considérant que les cas déclarés au Sénégal sont colportés par des personnes vivant à l’étranger, Imam Abdalah Sall demande aux sénégalais vivant dans ces pays où la maladie s’est déclarée de rester dans ces pays.Il faut faire preuve de patriotisme. « Sa contamination est rapide donc il faut éviter les rassemblements. Les cérémonies à caractère sociale ou même religieuse doivent être reporter jusqu’à ce que la situation revienne à la normale. Si les autorités étatiques estiment qu’il faut annuler ces grands rassemblements, je demande à toutes les familles religieuses de s’y conformer pour le bien de la communauté », a déclaré Imam Abdalah Sall.

