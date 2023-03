vendredi 3 mars 2023 • 1413 lectures • 0 commentaires

Société 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Dans un message transmis par Serigne Ahmad Niasse, le Khalife général de Léona Niassène a démenti toute interdiction de la venue de Ousmane Sonko.

C’est Serigne Hamad Niasse qui a transmis les précisions du Khalife général de Léona Niassène. Face aux médias, il a expliqué qu’ils sont allés voir le Khalife général de Léona Niassène, suite aux rumeurs sur une éventuelle interdiction de la visite de Ousmane Sonko. Serigne Cheikh Tiadiane Khalifa Niass a démenti.



«Nous sommes allés voir le Khalife. Il nous a précisé que sa parole est unique. Seules lui importent la religion, la confrérie et Elhadj Abdoulaye Niasse. Il nous a précisé qu'il adopte une position équidistante. Le Khalife nous a aussi dit : "Tous ceux qui viendront, qu’ils soient du pouvoir comme de l’opposition, je les recevrai. Je prierai pour eux et si j’ai des conseils à leurs donner, je le ferai pour le bien du pays», rapporte l'émissaire.



Et d’ajouter : «Il m’a demandé d’aller préciser qu’il recevra tout le monde. Il a dit qu’il n’a que cette Ziara et que Sonko vienne, qu’on le reçoive et qu’il aille se recueillir au mausolée de Elhadj Abdoulaye Niass. C’est cela la déclaration que le Khalife nous a chargé de transmettre», ajoute-t-il.