Intéressé par un retour de Sterling : Liverpool prépare-t-il déjà l’après Sadio Mané?

iGFM-(Dakar) Liverpool ne respire pas la forme concernant l’avenir de son meilleur joueur, Sadio Mané. Ce, malgré un contrat qui court jusqu’en 2023. En ayant un intérêt pour Raheem Sterling (25 ans), les Reds semblent préparer l’après Mané.

En effet, Selon L’Equipe, les rumeurs transferts vont bon train en attendant le retour des compétitions suspendues en raison de la pandémie de Coronavirus qui frappe le monde depuis plusieurs semaines. Concernant l’Angleterre, c’est une star du Royaume qui est concernée ce mardi en la personne de Raheem Sterling. Le site spécialisé informe qu’un retour du meilleur buteur anglais des cinq grands championnats cette saison (20 réalisations toutes compétitions confondues) à Liverpool n’est pas à exclure cet été.

La crainte d’un départ de Mané au Real

D’après le quotidien, les dirigeants de Liverpool réfléchissent sérieusement à cette éventualité mais attendent de voir si la fin de saison aura bien lieu par rapport aux ressources économiques dont vont pouvoir disposer (ou non) les clubs de Premier League prochainement. Si l’exercice 2019-2020 va à son terme, le club de la Mersey pourra alors se pencher sur le cas de son ancien joueur, vendu 69 M€ (environ 45 milliards FCFA) à Manchester City en 2015. D’autres facteurs déterminants devraient être la confirmation du TAS de l’exclusion des Citizens de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines années et un possible départ de Sadio Mané du côté du Real Madrid.

Les doubles champions d’Angleterre en titre auraient alors du mal à conserver le virevoltant Raheem Sterling, sous contrat jusqu’en juin 2023. Un de ses proches a même confirmé qu’un retour vers Anfield Road n’était pas impossible… à moins que le Real Madrid, dont rêve l’Anglais et qui lorgne Sadio Mané (27 ans), ne vienne se glisser dans la course.

Pourtant, l’international sénégalais n’a jamais manifesté son désir de partir mais son accrochage du début de saison avec Salah peu collectif et le manque de soutien dans la course au Ballon d’Or pourraient le faire réfléchir. Surtout qu’il a presque tout gagné avec Liverpool. Ce serait alors un nouveau challenge pour l’enfant de Bambali de déposer ses valises à Madrid.

Mamadou Salif GUEYE