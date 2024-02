mardi 13 février 2024 • 1134 lectures • 3 commentaires

Société 1 semaine Taille

Alors que la préfecture a interdit la marche silencieuse de «Aar Sunu élection», le ministère de la communication vient d’annoncer la suspension de l’internet des données mobiles.

Encore une suspension de l’internet des données mobiles au Sénégal. La décision vient d’être annoncée par le ministère de la communication, des Télécommunications et du Numérique. «En raison de la diffusion sur les réseaux sociaux de plusieurs messages haineux et subversifs qui ont déjà provoqués des manifestations violentes avec des décès et des dégâts matériels importants, l'internet des données mobiles est suspendu ce mardi 13 février 2024 selon certaines plages horaires», a indiqué le ministère dans son communiqué de presse. Les opérateurs de téléphonie sont tenus de se conformer aux réquisitions notifiées, dit-il.