iGFM – (Dakar) Mao Sidibé, artiste, arrangeur, producteur était l’invité de nos confrères de rewmi. Dans cet entretien, l’artiste multidimensionnel qui a fait son entrée non voulue dans la musique, revient dans son travail de chanteur, de producteur, le monde scénique et hors scénique, Mao ne cache rien…

Son absence

Disons que j’ai quitté le devant de la scène pour le derrière de la scène. Je pense qu’il est tout aussi important d’être devant la scène que d’être derrière. Quand on est devant la scène, on a tout un public en face et on a une posture d’artiste, tandis que quand on est derrière, on est là pour les artistes. Et pour le coup, ça permet de comprendre comment cela se passe dans les deux postures. Je suis réalisateur de vidéo depuis 2007, mais ça m’a toujours passionné. Quand j’ai sorti mon album en 2015, j’ai dû mettre mon côté vidéaste de côté pour pouvoir mettre en avant le côté artiste. C’est ce que j’ai fait et à un moment donné, j’ai trouvé que ça tournait en rond, j’ai pris du recul et réfléchi sur ce que j’avais envie de faire par rapport à la musique, au style, entre autres. Ce sont deux métiers qui prennent beaucoup de temps et on ne peut pas faire les deux en même temps. A un moment, je me suis concentré sur la vidéo et à un autre sur la musique et c’est après, que j’ai sorti le single « Love Again », histoire de redémarrer mon côté musical. Après deux ans d’absence, j’ai fait un concert à Ziguinchor et c’est à partir de ce moment-là que la Covid-19 est apparue et a un peu affecté le milieu musical. Et vu que j’avais cet aspect vidéo, je me suis plus penché dessus, vu qu’elle n’était pas affectée par la Covid. Pendant ce temps-là, il y a eu pleins de projets intéressants, qui m’ont appris beaucoup de choses. J’ai côtoyé pas mal de talents. A côté, il y a eu les reportages, les tournages de clips pour des artistes tels que Ma Sané, Omar Pène… Tout ça a fait que je me suis effacé du milieu.

La production

Bien sûr que c’est temporaire ! Mon premier amour c’est la scène. Cela fait deux ou trois ans que je n’y suis pas monté et ça commence à me manquer. Si je devais choisir en termes d’envie, ce serait vraiment la scène, la musique. Mais c’est vrai qu’au niveau financier, la production vidéo rapporte plus, mais ce n’est pas le plus important.

L’évolution de la production au Sénégal ?

La production audio diffère de la production vidéo. Mais j’ai aimé travailler en tant que producteur de sons, produire des artistes. Mais disons qu’aujourd’hui, ça m’intéresse moins de produire des artistes. Par contre, j’adore faire des vidéos pour des artistes, c’est une énergie qu’on partage. Sinon pour la production au Sénégal, c’est compliqué. Forcément quand on produit quelqu’un, il ne faut pas s’attendre à gagner de l’argent, les gens n’achètent plus. On sort un album aujourd’hui, demain tout le monde l’a et personne ne l’a acheté, du coup, on n’a pas un retour sur investissement. Et c’est la raison pour laquelle quand je produis un album, je ne me dis pas que je vais gagner de l’argent. Je le fais parce que j’en ai envie et que j’ai envie de partager ma musique, mon énergie. En tant que tel, la production ne rapporte plus beaucoup d’argent, même s’il y en a qui s’en sortent. Avec la production vidéo, c’est différent, on est payé, on nous donne un budget pour faire un produit. Pour autant, ces deux métiers sont quand même difficiles. Au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui veulent faire de la vidéo, mais qui n’ont pas forcément le budget adéquat. Les gens estiment toujours qu’ils n’auront pas un retour sur investissement. Par contre, il y en a qui mettent de temps en temps, de l’argent dans les vidéos. Mais là où l’on gagne vraiment de l’argent dans la production de vidéos, c’est avec les reportages, les publi-reportages, les publicités, mais pas forcément avec les clips.