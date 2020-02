Interview exclusive : Abdou Latif Coulibaly règle ses comptes…

IGFM – Abdou Latif Coulibaly, ministre porte-parole de la Présidence de la république, n’a rien perdu de sa verve. Il aime les réparties et les confrontations. L’actualité de son livre « Le Sénégal en marche » a conduit Igfm.sn à son domicile. Dans son salon propret, Latif sans langue de bois dit dans cet entretien ses vérités sur le Sénégal en marche, nonobstant les plaisanteries acerbes de ses contempteurs qui ne reconnaissent plus le journaliste d’investigations, naguère voix du peuple et celui qui est devenu la plume du pouvoir.

Il ne faut pas compter sur Abdou Latif Coulibaly pour se débiner, lui qui assume ses choix. Sans raser les murs. Il parle également du parfum de deal entre Idrissa Seck et Macky Sall.

Latif qui ne fait pas la leçon à son « grand frère » Mbaye Ndiaye suite à sa sortie sur le troisième mandat. Il parle de la dette du Sénégal, du recul démocratique…de ce qu’il appelle la provocation de Kémi Séba. Latif dit tout.