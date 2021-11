Direct-Interview vérité : Amdy Faye se livre sans tabou

iGFM (Dakar) Sans tabou, Amy Faye s'est livré à IGFM, dans une interview vérité. Connu pour son franc-parler, l'ancien international sénégalais a fait plusieurs révélations sur les conditions de préparation des matchs des Lions en 2002 et sur les raisons de son pénalty manqué lors de finale de la CAN 2002, au Mali. Amdy a également a apporté des éclaircissements sur sa relation tendue avec l'actuel sélectionneur, Aliou Cissé avant d'évoquer les perspectives : CAN et Mondial 2022.

