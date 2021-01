samedi 9 janvier 2021 • 149 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Il est rare de voir de telles pointures de la lutte réunies sur un même plateau de la télé. Cette fois-ci, les problèmes que rencontre la lutte sénégalaise les a poussé à dépasser leurs inimitiés pour tirer dans le même sens sur le plateau de la Tfm.

Gris Bordeaux président de l’association des lutteurs en activité a vite posé le débat : «Nous sommes certes des adversaires, des adversaires redoutables. Mais si nous sommes ici aujourd’hui c’est pour nous battre pour notre cause. La lutte est très impactée par la Covid 19. Même avant la pandémie notre discipline rencontrait des difficultés. Nous espérons qu’au sortir de cette émission, des solutions vont être trouvées pour sauver la lutte».

Pour le troisième Tigre de Fass le problème de la lutte date de longtemps. Et selon lui, «l’Etat du Sénégal en est le responsable parce qu’il doit investir dans la lutte.» De plus, il souligne que les sponsors sont en train de déserter la lutte et les promoteurs n’arrivent plus à s’en sortir. Le débat est campé.